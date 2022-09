Horóscopo chino de hoy 18 de septiembre: las predicciones para cada signo

La semana finaliza de la mano del perro de madera y su energía es favorable para que “saques” de tu vida todo aquello que ya no quieres en ella.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Sin embargo, y dado que para la astrología china el año no inicia el 1 de enero, sino el 4 de febrero, se considera que las personas que nacieron entre esos días, lo hicieron en la regencia del animal del año anterior.

Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 27 de enero de 1986, tu signo zodiacal es el buey, pues para ese día aún no había iniciado el año del tigre.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El día pueda traer muchos cambios para quienes nacieron en los años de la rata. Situaciones que no habían previsto y que llegaron de sorpresa los obligarán a tomar decisiones urgentes. No serán momentos fáciles, pero si piden apoyo a las personas más cercanas podrán superar los inconvenientes.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los excesos y desordenes en la alimentación le pasarán factura al buey. No solo será un tema estético sino también de salud, y su hígado puede ser el más afectado. Así que aprovechen la energía que trae el perro para llevar a cabo una dieta de desintoxicación, eso sí, asesorados por un profesional de la salud.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El tigre podría recibir alguna propuesta laboral o comercial que implique cambios de ciudad y hasta de país. No duden en aceptar, pues si bien, en un principio parecerá una carga difícil de manejar, esta será la oportunidad perfecta para poder materializar los planes que han organizado desde hace tantos años.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El perro le sugiere a los regidos por el conejo que aprovechen el día para organizar sus espacios. Han ido acumulando mucho desorden y esto los ha congestionado energéticamente. Desháganse de todo lo que ya no les sea de utilidad y, especialmente, de aquello que les ocasione tristezas y les traiga malos recuerdos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Con el perro “mostrándoles los dientes”, lo mejor que pueden hacer los dragones es descansar. Dediquen el día a recuperar sus fuerzas y eviten iniciar cualquier proyecto importante. También es recomendable que se mantengan alejados de hospitales, cementerios y funerarias, pues son sitios con baja vibración.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

De nuevo la sugerencia para la serpiente es que lleven a cabo alguna capacitación relacionada con su trabajo. Sin importar que sea domingo, procuren separar un espacio del día para buscar y, si es posible, iniciar algún estudio. Por otro lado, es muy importante que tengan su currículo al día, ya que pronto llegarán excelentes oportunidades laborales.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día le sugiere a los caballos que no tengan miedo en abrir su corazón. Hay una persona muy especial que desde hace un buen tiempo está esperando que ustedes les confiesen sus sentimientos. No dejen pasar más días, pues podrían perder una oportunidad sentimental que no se repetirá.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Quienes nacieron en los años de la cabra deberán ser cuidadosos al momento de desplazarse. Si deben viajar o conducir durante el día es mejor que lo hagan acompañados y procuren salir un poco antes, pues podrían experimentar retrasos e inconvenientes. El perro también les sugiere que estén atentos de la salud de los hombres mayores de su familia.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es importante que los monos eviten tener discusiones, especialmente con las mujeres de su familia. Peleas o comentarios innecesarios podrían desencadenar enfrentamientos que no podrán solucionar con facilidad. Así se sientan atacados, conserven la calma, pronto la verdad saldrá a la luz.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Quienes nacieron en los años del gallo pusieron todos los “huevos en una sola canasta”. Y hoy se darán cuenta que esto ha sido un error, pues su presupuesto ya se está viendo afectado. El perro les sugiere que empiecen a organizar un plan B y hasta C, pues en pocas semanas la suerte podría mermar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El regente de hoy gozará de una excelente energía a su favor. Procuren aprovecharla para iniciar todos los asuntos que tengan pendientes, especialmente aquellos que tengan que ver con su salud. Iniciar una rutina saludable o cumplir con las prescripciones médicas este día estarán favorecidos y les darán excelentes resultados a los perros.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

A los cerdos se les podrían presentar algunos gastos adicionales y se verán obligados a echar mano de sus ahorros. Sin embargo, el perro les señala que no hay de qué preocuparse, pues si en los próximos días son cumplidos con sus obligaciones monetarias e, incluso, comparten con los más necesitados, pronto podrán recuperar, incluso con creces, el dinero que debieron gastar.