“La chica del clima mexicana”, Yanet García, sale de la piscina para lucir su torneada retaguardia con microbikini

Yanet García sabe cómo elevar la temperatura y para el deleite de sus fieles admiradores de redes sociales volvió a derrochar sensualidad con una fotografía en la que dio la espalda a la cámara para mostrar la torneada retaguardia que la ha convertido en una de las famosas consentidas.

La modelo mexicana es conocida como “La Chica del Clima” gracias a que llegó a conducir la sección del clima en un noticiero de su natal Monterrey, Nuevo León, pero su belleza y carismática personalidad provocó que fuera llamada por la fallecida productora Magda Rodríguez para participar en el programa de Televisa ‘Hoy’, donde no solo se ganó el corazón de millones de fanáticos por su sonrisa, sino que también causó sensación gracias a la ejercitada silueta que posee, tomando especial relevancia su voluptuoso trasero.

Es así como logró superar el éxito de la pantalla chica y llevarlo también a las redes sociales, donde rápidamente se consolidó como una de las celebridades más queridas.

Ha sido gracias a su deslumbrante belleza que Yanet García cuenta con cerca de 15 millones de seguidores en Instagram, donde continuamente comparte consejos para lograr una silueta de infarto, pero también se ha caracterizado por mostrar imágenes en las que se luce con minúsculos conjuntos de lencería o trajes de baño que apenas cubren lo indispensable.

Y en una de sus más recientes publicaciones, la regia dio la espalda a la cámara mientras sale de la piscina para mostrar su retaguardia fitness que tantos suspiros arranca.

Aunque en su mayoría presume atrevidas imágenes que exponen al máximo los resultados que le han dejado mantener un estilo de vida saludable, también ha compartido dentro de la misma red social algunas postales de su día a día en Nueva York, en los que muestra un lado poco conocido de su personalidad. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sin embargo, las imágenes que más agradecen sus millones de fanáticos son aquellas en las que Yanet García se luce desde la playa y posando con bikinis de hilos que resaltan sus cuevas perfectas. Ejemplo de ello fue la sesión de fotos que realizó desde las Islas Turcas y Caicos, en donde modeló un bañador de animal print. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

