Las escenas de abuso sexual en la película “Blonde” han sido calificadas como “repugnantes”

La nueva película de Netflix sobre Marilyn Monroe, titulada “Blonde”, contiene una escena gráfica en la que la actriz es brutalmente abusada por el ex presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, lo que ha dejado a algunos espectadores perturbados.

La cinta, protagonizada por Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Caspar Phillipson y Julianne Nicholson, se estrenó recientemente en los cines y llegará a la plataforma de streaming el 28 de septiembre próximo; y aunque muestra algunos aspectos reales de la vida de la difunta estrella de Hollywood, se dice que es una versión ficticia, basada en la novela del año 2000 escrita por Joyce Carol Oates.

Si bien la cinta recibió fuertes críticas en el pasado mes de agosto después de que se anunciara que había recibido la clasificación NC17 -lo que significa que los menores de 17 años no pueden verla, ni siquiera bajo la supervisión de un adulto-, ahora se ha revelado que contiene múltiples representaciones de agresión sexual y violencia, incluida una escena ficticia en la que JFK, interpretado por Phillipson, obliga a la actriz a practicarle sexo oral antes de inmovilizarla y abusar de ella. Además, durante una parte de la película se ve a los agentes del servicio secreto arrastrando a Marilyn a una habitación de hotel, donde el presidente JFK la esperaba en la cama.

“Me alegro de verte, cariño. Ha sido un día infernal”, le dice, antes de tomarle la mano y metérsela en los pantalones. Acto seguido, la obliga a practicarle sexo oral y abusa de ella. La escena muestra a Marilyn despertando en la cama con moretones por todo el cuerpo, antes de correr al baño a vomitar. Vulture describió el momento como “increíblemente tenso, perturbador, extremadamente incómodo y explotador”, mientras que la gente en Twitter lo calificó de “repugnante” e “innecesario”.

“La escena gráfica de abuso en ‘Blonde’ no es por el bien del arte. Es por el bien de las fantasías de una mujer muerta que una vez pidió que no se burlaran de ella”, escribió un usuario de Twitter. “No tengo nada en contra de los filmes biográficos que se inclinan hacia lo más farsante, pero inventar escenas de abuso para añadirlas a la historia que se supone que critica la sexualización parece algo explotador”, dijo otra persona. Otro usuario añadió: “Lo siento, pero es explotación. La mujer está muerta y la están usando como excusa para mostrarla desnuda la mitad del tiempo y hacerla prácticamente una película porno de tortura”.

El director Andrew Dominik defendió previamente la película a Screen Daily, declarando: “Es una película exigente. Si al público no le gusta, es problema del público. No se trata de presentarse a un cargo público”. De Armas hizo eco de su opinión y declaró a la revista L’Officiel: “Puedo decir que hay muchas series o películas mucho más explícitas y con mucho más contenido sexual que ‘Blonde’. Pero para contar esta historia, es importante mostrar todos esos momentos de la vida de Marilyn que la hicieron terminar como lo hizo. Había que explicarlo. Todo el mundo (en el reparto) sabía que teníamos que ir a lugares incómodos. Yo no era la única”.

Se ha rumorado que Marilyn tuvo una relación amorosa consensuada con el presidente, que se reveló en el anterior documental de Netflix, “The mystery of Marilyn Monroe: The unheard tapes”. Es famoso el hecho de que le cantó la canción “Happy birthday” de forma muy seductora en una cena en 1962, pero pocos meses después fue encontrada muerta. Durante décadas se ha especulado con que Monroe, que murió de una “probable sobredosis” a los 36 años, fue asesinada por sus relaciones románticas secretas con el presidente y su hermano, el fiscal general Robert Kennedy.

