Lele Pons y Kimberly Loaiza se visten de conejitas Playboy y la última anuncia dueto con Eduiz Caz

Lele Pons no solo es una de las influencers más rentable del Instagram sino una de las más sexys también. Si a ella se le suma la mexicana Kimberly Loaiza, la mezcla pueda resultar explosiva como en esta ocasión. Las sexys latinas se vistieron de conejitas Playboy y posaron en Instagram con bodysuits, rabito y orejitas de conejo. Pero además esto se pudo conocer que la mexicana grabó un dueto con el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz.

“Después de las 12. Estoy muy emocionado por qué es la primera vez que me salgo del género regional mexicano pero estoy seguro que les va a encantar. Gracias Kimberly Loaiza y Ovi On The Drums por la invitación y falta otra sorpresa. Si está publicación llega a los 100,000 comentarios les presentamos el siguiente invitado de Remix”, fue el mensaje que puso el propio Eduin Caz de Grupo Firme en su cuenta de Instagram. Por supuesto, Kimberly Loaiza estaba mostrando su colita a pesar de esta vez no estar acompañada de su amiga Lele Pons. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

La venezolana no quiere dejar para nadie. Hace pocos días Lele Pons posó sin ropa interior junto a una de sus mejores amigas, Anitta y dejaron claro que son de las latinas más ardientes de las redes sociales. Ambas tenían unos atuendos con transparencias por todos lados y sus fans se volvieron literalmente locos con tanto piel. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons) Deslizar a la derecha.

Pero el novio de Lele Pons, el también cantante de género urbano Guaynaa, se ha llevado sus flores en Instagram. El mismo dio un concierto y ahí llamó la atención por supuestamente: “Estar bien dotado” tal como lo describió una fan en la red social. View this post on Instagram A post shared by Chico Farándula 👑 (@chicofarandula)

Hace poco más de un mes, Guaynaa se presentó en el Tomorrowland 2022 en Bélgica. Mismo evento donde Karol G dejó el nombre de Colombia muy en alto junto a Dj Tiesto. Ahí y ante miles de personas, el puertorriqueño se arrodilló y le pidió matromonio a Lele Pons. Las imágenes recorrieron el mundo y desde ya los fanáticos y seguidores de ambos están a la espera de la boda. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

