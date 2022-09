Príncipe Harry con el zapato roto y el corazón también en desfile previo al funeral de la reina Isabel II

El príncipe Harry no la está pasando bien en los actos fúnebres de su abuela la Reina Isabel II de Inglaterra. El hijo de Lady Di al parecer anda con el corazón roto pues su padre, el príncipe Carlos, ahora Rey Carlos III, le dejó vestir el uniforme militar como a su hermano el príncipe William pero con la condición de no llevar las iniciales de su abuela como insignia. Adicional a eso, también se dejó ver en unos de los desfiles con un zapato roto.

Los memes no han cesado en medio del dolor que experimenta el príncipe Harry y toda la familia real. No solo es la muerte de la reina Isabel II sino todo lo que supuestamente ha sucedido en torno a la presencia del mismo y su esposa Meghan Markle en los actos fúnebres de la Reina Isabel II. Sumado al incidente del uniforme que claramente le rompió el corazón al menor de los hijos de Diana de Gales, también se le suma el hecho que muchos andan pendientes del más mínimo detalle de la pareja. Ejemplo de esto es un hueco que se pudo ver en el zapato de Harry en pleno desfile. Pero la cosa no queda aquí. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Al parecer ni el príncipe Harry, ni Meghan Markle fueron invitados a una cena real por el fallecimiento de la reina. También se pudo conocer por el diario The Sun que tanto la actriz norteamericana como Harry estaban molestos que sus hijos no recibirán títulos reales. Hecho que parece haber aumentado la tristeza del “royal”. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

Meghan Markle y su hija Lilibeth tampoco heredaron ninguna joya de la Reina Isabel II. Recordemos que tanto ella como Harry renunciaron hace poco más de un año a sus títulos reales y con esto, a una serie de beneficios e ingresos de la familia real británica. View this post on Instagram A post shared by New York Post (@nypost)

El príncipe Harry no ha sido el único en la mira del huracán. Su padre, el Rey Carlos III también. Hace poco sus manos llamaron la atención y hasta lo llamaron “Dedos salchicha” por lo hinchados y rosado intenso de sus dedos. Sin duda alguna, los próximos días la Monarquía Británica seguirá dando de qué hablar. View this post on Instagram A post shared by Revista Ronda (@revista_ronda)

Sigue leyendo:

Sale a luz un trauma de la infancia que tuvo la princesa Diana de Gales

Harry y Meghan pasaron de vivir entre lujos a soportar olores fétidos en su mansión de Montecito

Meghan Markle se retracta ante un tribunal de justicia y confiesa que sí colaboró indirectamente para hacer su biografía “no autorizada”

Mansión de Harry y Meghan Markle era alquilada para eventos, pero no para películas porno