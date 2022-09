Romina Marcos se defiende de las críticas tras compararse con Niurka mientras ambas posan en bikini

Romina Marcos constantemente acapara los reflectores no solo por su talento como actriz y cantante, sino que también es blanco de señalamientos y comparaciones con su mamá, la polémica vedette Niurka. Y aunque en repetidas ocasiones ha enfrentado las críticas demostrando que sabe brillar por cuenta propia hace unos días compartió una serie de imágenes en las que dejó ver que heredó la misma belleza de la llamada “mujer escándalo”.

En esta ocasión fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Romina presumió el inolvidable viaje que realizó a Mérida, Yucatán, donde actualmente reside Niurka, pero además de convivir en familia ambas disfrutaron de unos días de descanso frente al mar y por supuesto un merecido paseo en yate.

“Nos tardaremos en superar este fin de semana“, escribió Romina como descripción a las instantáneas.

Como era de esperarse, la joven actriz publicó varias fotografías en las que posó junto a su mamá y otros miembros de la familia, pero sin lugar a dudas las que más revuelo causaron entre sus fanáticos fueron aquellas en las que aparece con un sexy bikini de hilos rosado, con el que sus curvas robaron cámara.

Pero fue en la última postal donde nuevamente atrajo toda la atención, pues en la parte superior aparece Niurka posando con un diminuto bikini verde, mientras que ella hace lo propio con un conjunto de baño fucsia.

“Como posa mi mamá” y “Como poso yo”, fue el comparativo que hizo en ambas fotografías que se llevaron una lluvia de halagos y recordaron que madre e hija son igual de bellas.

“Guapas hasta el infinito y más allá”, “Bellas”, “Hermosas”, “Madre e hija están espectaculares“, “Bellas las dos todas unas reinas“, “Amo amo cómo te llevas con tu mami Niu”, “Qué preciosa y sexy estás ese bikini te queda muy bien que cuerpazo tienes”, “Son igualitas de bellas“, “Tu mami super guapa, pero tú hermosa”, fueron solo algunos mensajes que recibieron.

Mientras que en un video más, Romina enamoró a miles de internautas al mostrarse disfrutando del mar: “Soy del mar, del agua que sana, de la inmensidad azul… de ahí soy”, expresó junto a la grabación que acumula más de 120 mil reproducciones. View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos)

Sin embargo, no todo fueron elogios, ya que en algunos mensajes también surgieron los detractores, quienes señalaron que Niurka tiene mejor cuerpo que su hija, a lo que Romina reaccionó asegurando que está bien que opinen diferente, pero en lo que definitivamente no está de acuerdo es en que se sigan haciendo comparaciones.

“¿Por qué seguimos comparando a las personas? Obviamente no tengo el cuerpo de mi mamá porque no soy mi mamá. Mi cuerpo es mío y lo amo”, expresó en la grabación de unos cuantos segundos. @romimarcos No podría tener puesta una mejor playera para este momento 🤣 ♬ sonido original – Romi Marcos

