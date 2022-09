A Becky G se le abrió la falda y mostró el calzón en durante su concierto en Barcelona

La cantante de origen mexicano Becky G no para de dar de qué hablar. No solo por sus éxitos y nominaciones sino porque estuvo en el Palau Sant Jordi de Barcelona dando un concierto. El atuendo de una de las intérpretes de “MAMIII” junto a Karol G tenía un top corto y una falda cuya abertura dejó a la vista su calzón.

Pero no era un desperfecto. Todo lo contrario. Era parte del vestuario de Becky G. Mientras cantaba junto a Daviles de Novelda el tema “AMANTES” en su concierto en Barcelona, la falda se le abrió causando estragos en todos los fans que la vieron y que también vieron su calzón. Peor lo importante es que la amiga de Chiquis Rivera está más bella que nunca y cosechando un éxito tras otro. View this post on Instagram A post shared by Becky G Brasil (@beckygbrasil_)

La chaparrita nacida en Inglewood estuvo en el New York Fashion Week asistiendo a distintos desfiles de las firmas de diseño. A pesar que Karol G estuvo también, no se les vio juntas. Son mejores amigas y colegas. De hecho se hacen llamar “familia” y hasta sus mamás ya han estado juntas. Pero lo cierto es que el éxito de ambas y las apretadas agendas hacen que coinciden muy poco. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Su tema “Amantes” lo estrenó apenas hace 3 días y ya es uno de los preferidos de las plataformas digitales. El mismo se enmarca dentro del género urbano pero también tiene aires de bachata. Daviles De Novelda se luce en la canción y le da un toque más callejero a la misma. Estrenarlo en vivo para ambos en Barcelona fue una emoción muy grande para los artistas. View this post on Instagram A post shared by Daviles de Novelda Oficial (@davilesdenovelda_oficial)

Becky G es una fiel seguidora de la moda. A pesar de origen humilde es una de las preferidas en las alfombras rojas. Muestra de esto fueron los recientes VMA’s 2022 donde llegó sin ropa interior y con un vestido de aberturas. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

En cuanto as sus nominaciones son muchas. Sobre todo ahora en los próximos premios Billboard a La Música Latina donde se alza con 11. Además será parte de las sorpresas que les tiene preparadas la casa musical. Becky no pierde su humildad a pesar de su éxito y por eso agradeció a todos sus fans estos reconocimientos que no se ha ganado aún, pero que ya la hacen sentir ganadora. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

