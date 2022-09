Eva Longoria mostró la colita en una calle de Los Ángeles a través de los agujeros de su vestido

La estrella de Hollywood Eva Longoria no para de llamar la atención. Hace pocos días desde Madrid junto a su esposo Pepe Bastón y ahora desde la ciudad de Los Ángeles donde reside. Ahí se puso un vestido bien cortito y dejó ver su colita por los agujeros de la prenda. Además a eso le añadió unas botas altas de gamuza hasta la rodilla.

Sin duda, un espectáculo de mujer que todo el mundo desea conseguirse en el medio de la calle. De hecho justo en una de Los Ángeles es donde se encontraba la estrella de Desperate Housewives al tiempo que presumía su cuerpazo. Agujeros en su vestido dejaron a la vista su colita y sus fans literal enloquecieron. La actriz de Hollywood incendió el Instagram.

Pero Eva Longoria no es sólo una mujer escultural. También es una empresaria con éxito, Muestra de eso es su tequila Casa del Sol. Mismo que sigue aumentando popularidad en ventas. Además tiene una iniciativa donde ella misma llega y le prepara margaritas a los presentes. Todos mueren de la risa con el buen sentido del humor de la actriz de origen mexicano. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Todo esto sumado a su trabajo como directora y productora ejecutiva de varias series de televisión como: Gorditas Chronicles. Recordemos también que dirigió la película La Guerra Civil que narra el conflicto entre actúa Oscar de La Hoya y César Chávez. View this post on Instagram A post shared by Pa’lante! HBOMax (@palantehbomax)

En cuanto a su trabajo filantrópico, Eva Longoria lidera junto a María Bravo la fundacion Global Gift. Esta ayuda a otras fundaciones de famosos y a los que no lo son también a buscar recursos de acuerdo a sus necesidades y causas. También ha ayudado a cientos de niñas e hijas de inmigrantes a terminar sus estudios y lograr becas que las ayuden a ir a la universidad. View this post on Instagram A post shared by Global Gift Foundation (@globalgiftfoundation)

Además es madre, esposa, madrastra y amiga. No es un secreto que es inseparable de sus amigos y siempre pasan tiempo de calidad juntos. Algunos de ellos son: Victoria Beckham, Mario Lopez, Roselyn Sánchez y Ricky Martin. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

