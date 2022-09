Gomita presume sus curvas de infarto desde las playas de Jaica con diminuto bikini verde

La conductora Aracely Ordaz, quien es mejor conocida como Gomita, viajó a Jamaica para continuar con los festejos por su cumpleaños número 28, por lo que no ha perdido oportunidad de posar con reveladores trajes de baño que dejan a la vista la curvilínea silueta que obtuvo gracias a las cirugías estéticas.

Aunque Gomita no la ha pasado bien a lo largo del último año debido a sus problemas familiares, en especial por haber sido víctima de violencia física primero por su papá y meses después por su novio, también se ha convertido en una de las consentidas de redes sociales, en donde continuamente da de qué hablar por posar con ajustadas prendas y trajes de baño que dejan muy poco a la imaginación, por lo que durante su viaje a Jamaica no fue la excepción.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde la sexy payasita originaria de México publicó una serie de ardientes fotografías en las que desfiló con trajes de baño de todo tipo, desde los más conservadores de una sola pieza hasta aquellos que dejaron sin aliento a más de uno.

En una de sus más recientes publicaciones, la carismática influencer apareció promocionando una máquina para tonificar el cuerpo, que asegura ha logrado cambiar el aspecto de su piel. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el tremendo cuerpazo que lució con ayuda de un diminuto bikini verde.

Entre la lluvia de halagos, los mensajes que más recibió fueron aquellos en los que confirmaron lo delgada que luce tras la cirugía de bypass gástrico a la que se sometió hace justamente un año y que le ha dejado resultados nunca antes vistos.

Asimismo, reapareció en el mismo perfil social con un traje de baño de dos piezas en color blanco, con el que presumió lo bien que la está pasando mientras celebra un año más de vida. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

El desfile de acalorados bañadores continuó y Gomita también posó con un conjunto de playa estampado con los colores del país caribeño: Amarillo, verde y negro. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

Pero también recordó al país que la vio nacer por lo que celebró a la distancia el Día de la Independencia de México portando un traje de baño de una sola pieza en color negro y la parte superior cruzada, detalle que resaltó sus curvas de infarto. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

