Kimberly Loaiza para la colita y le perrea a Eduin Caz de Grupo Firme en adelanto de videoclip

La influencer mexicana Kimberly Loaiza ha logrado lo impensable. Convencer a Eduin Caz de Grupo Firme que grabara un reggaetón con ella y Ovi, uno de los productores musicales más importantes del género urbano que trabaja con artistas de la talla de Ozuna y Karol G. En el adelanto del videoclip se ve la modelo parar la colita con una minifalda y perrearle al propio cantante de regional mexicano.

Aunque los géneros tradicionales mexicanos están muy pegados a los artistas y en ocasiones hacen muchas colaboraciones, la verdad es que imaginarse a Eduin Caz cantando reggaetón no era algo ligero de pensar. Esto amén del éxito tuvo junto a Maluma con el tema Cada Quién. Pero ahora se visitó con un atuendo urbano que nada tiene que envidiarle a Bad Bunny o a J Balvin, grandes exponentes el género urbano, y se pegó al perrero de la sensual Kimberly Loaiza en minifalda al ritmo de Después de las 12 Remix. Mismo tema donde también participó Ovi y un cuarto colaborador que aún no han revelado. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

Justo ayer Eduin Caz de Grupo Firme daba a conocer que había grabado esta canción y le agradeció a Kimberly Loaiza y a Ovi por darle la oportunidad y salirse de su zona de su comfort. Ya veníamos diciendo que el cantante de banda tenía muchos coqueteos con el género urbano. Además ha cosechado grandes amistades en el mismo. Becky G y Karol G son parte de las mismas. View this post on Instagram A post shared by EL ASERE DE ASERES 💿🔜 (@ovi_oficial)

En cuanto a Kimberly Loaiza, justo ayer se dejó ver al lado de Lele Pons vestidas de conejitas Playboy. Ya ellas don han cantando juntas también, así que se consideran muy buenas amigas. SIn embargo, en materia de trabajo esto parece ser un tiro al piso por parte de la mexicana. Ya por sí misma es un éxito en todo lo que lanza. Sumado a Eduin Caz no hay duda que las reproducciones en las plataformas musicales como Spotify y Youtube no serán pocas. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

Eduin Caz estuvo durante el fin de semana en la pelea de Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas y celebró el triunfo del mexicano ante su contrincante Gennady Golovkin. Su esposa Daisy Anahy lo acompañó y también posó muy guapa y elegante para la foto. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

A pesar de los rumores de separación, esta pareja ha sabido sobreponerse a la presión de la prensa de los fans y de las redes sociales. Ser esposa de uno de los hombres hispanos más importantes e influyentes del momento no debe ser fácil. Aún así, siempre se les ve pasando tiempo de calidad y no hay día que Eduin Caz no le escriba a su esposa lo mucho que la ama. Sin duda parece ser un amor a prueba de balas. View this post on Instagram A post shared by Daisy Anahy (@anahydpg)

