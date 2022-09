Sara Maldonado luce su figura junto a la piscina, usando un minibikini

Poco a poco Sara Maldonado ha ido aumentando su número de seguidores en Instagram, y ya supera el medio millón. En esa red social ella comparte imágenes en las que aparece disfrutando su estancia en distintos resorts, y ahora impactó con una foto que la muestra luciendo su figura en minibikini, mientras toma el sol junto a la piscina.

La actriz mexicana de 42 años también complació a sus fans con una selfie en la que escribió “buenos días”, mientras posaba con un traje de baño blanco que resaltaba su bronceado. Hace ya más de un año que Sara se sometió a una liposucción, cuyos resultados fueron muy satisfactorios, generando en ella más confianza y empoderamiento, lo cual puede verse en sus posts.

Dentro del jacuzzi Sara lució muy relajada, usando un traje de baño estampado; ella no ha dejado de estar activa en sus proyectos como actriz, y después de llevar un rol coestelar en la serie “El galán” ahora informó a sus seguidores -a través de una publicación en Instagram– que formará parte del elenco en la nueva temporada de “Mujeres asesinas”, a estrenarse en la plataforma Vix+. View this post on Instagram A post shared by Maldonado Sara (@saramaldonado)

