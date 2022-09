Adam Levine quería llamar a su hijo como su amante y modelo de TikTok Summer Stroh

Una modelo de TikTok apareció en la red social señalando haber tenido una relación con el vocalista de Maroon 5, Adam Levine. Pero la cosa no queda ahí. El cantante le habría pedido a su supuesta amante permiso para colocarle su nombre “Summer” Stroh al hijo que espera con su esposa y la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo.

En tremendo escándalo está metido Adama Levine, quien además de ser integrante de la banda Maroon 5 también ha sido uno de los jueces preferidos de The Voice. El mismo no sólo es envidiado por lo guapo que es sino porque en teoría tenía una relación de cuento de hadas con su esposa Behati Prinsloo. Al parecer no todo es color rosa en este matromonio. Resulta que Summer Stroh, una modelo e influencer de TikTok lo ha dejado en la calle y ha dicho que tuvo una relación con el mismo y que hasta le consultó para llamar al hijo que espera como ella. View this post on Instagram A post shared by Anthony Buchanan (@anthonyscountry)

“Era joven e ingenua” dice la supuesta amante. Afirma que no quería hacer pública esta situación pero que cometió el error de mandar las capturas de pantalla, mismas que compartió también con sus seguidores, a varios amigos. Uno de ellos habría hablado con un medio de comunicación para venderlas. Así que prefirió picar adelante y contar de su supuesta relación con Adam Levine, en el que claramente fue la amante. View this post on Instagram A post shared by Behati Prinsloo Levine (@behatiprinsloo)

El vocalista de Maroon 5 le lanzaba piropos todo el tiempo: “Es increíble lo sexy que eres”. Summer Stroh decidió no hablar más con Adam Levine. Éste al no saber de ella le escribió diciendo que estaba esperando su tercer hijo y que quería saber qué pensaba si le ponía el nombre de ella. “Si es un niño realmente me gustaría ponerle Sumner. ¿Estás de acuerdo con esto?”.

Hasta el momento del cierre de esta nota ni Adam Levine, ni su esposa Behati Prinsloo se han pronunciado al respecto. Lo que sí asegura el periodista de entretenimiento Perez Hilton es que muchas otras supuestas amantes están saliendo y dispuestas a contar su historia con el vocalista de Maroon 5. View this post on Instagram A post shared by Adam Levine (@adamlevine)

