Becky G posa en sexy ropa interior y pantimedias para la nueva campaña de Skims

Becky G ha sacado su faceta de modelo, y ahora compartió con sus fans -a través de su cuenta de Instagram– una colección de fotos en las que luce su figura usando ropa interior y medias de Skims. Las prendas en color negro y nude forman parte de la línea de Kim Kardashian que se lanzará el 27 de septiembre, y la cantante escribió en su post el mensaje: “Ahhhh Soy parte de la campaña de bras de Skims junto con tantas increíbles personas 📸 Y como me gusta decir, muéstralo, no lo escondas”. 🤭🤍

Hace poco Becky estuvo en Nueva York y asistió a un evento durante la Semana de la Moda; para ello lució muy elegante con un ajustado vestido blanco, otro de tipo camisero y un saco con adornos que, abierto, dejó ver que no llevava sostén. Las fotos que publicó en esa red social acumularon más de 700,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Becky G tuvo mucho éxito con el concierto que dio en Barcelona hace unos días. Ella posó muy sexy al asomarse al balcón en el hotel donde se hospedaba, pero a la vez se encuentra muy entusiasmada con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Amantes”, que interpreta junto al artista español Daviles de Novelda. Se trata de un tema que combina el reguetón con la bachata y que ha encantado a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

