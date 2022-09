Cazzu estrena joyas en los dientes y fans dicen: “Ojalá no le haya pedido a Christian Nodal”

La cantante argentina Cazzu es una de las preferidas dentro del género urbano no sólo por su música sino también por lo irreverente que es con lo que usa. Justo ahora anda en el ojo del huracán ya que presumió las nuevas joyas de sus dientes: unos brillantes. Sin embargo, ya conocemos a los fans de su novio Christian Nodal y a algunos de sus haters también, quienes escribieron en Instagram: “Ojalá no le pida para los dientes por que Nodal te vende parada”.

Con un look de colegiala, la intérprete de “Nena Trampa” sonrío y se tomó una foto muy cerca de sus dientes. Dos brillantes decoraban su boca. Entre los múltiples comentarios que habían en las redes sociales, amén de los que decían que Cazzu se veían hermosa, destacaron fuertes críticas haciendo referencia a su novio Christian Nodal. Recordemos que el cantante de regional mexicano publicó unas capturas de pantalla en las que su ex Belinda le pedía dinero para hacerse un trabajo en los dientes y para sus padres. Por supuesto esto fue el punto para hacer burlas y comentarios que trajeron a colación a la ex del cantante, Belinda. Canal de Youtube: Chisme No Like.

Pero no solo Cazzu destacó en Instagram. Su novio Christian Nodal también lo hizo y no quedó muy bien parado. El cantante se encontraba en un lugar concurrido cuando varias personas presentes grabaron el momento en que el intérprete de “Ya No Somos, Ni Seremos” era sacado por parte de su equipo de trabajo, aparentemente en estado de embriaguez. Por supuesto lo llamaron “Borracho” en las redes y hasta dijeron: “Se les pasaron las copas” y que “No supera a Belinda”. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Justo el día anterior Cazzu y Nodal le envío un romántico mensaje en Instagram que decía que ya quería estar a su lado en casa. Esto además deja entrever que la pareja ya se encuentra viviendo juntos conviviendo bajo el mismo techo. Aún así, las agendas de ambos están copadas y esto hace que deban distanciarse frecuentemente. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🌵🇲🇽🎤 (@_.nodal._)

Hasta el momento del cierre de esta nota, Christian Nodal no había hecho comentario alguno sobre las imágenes donde se ve en aparente estado de embriaguez. Cazzu tampoco se ha pronunciado al respecto. Pero sí lo hicieron los miles de seguidores, fans y haters, de ambos. Por supuesto el tema Belinda se mantuvo en la palestra. Esta tampoco ha hecho comentario o indirecta alguna en las redes sociales. Recordemos que desde hace varios meses, la intérprete de “Sapito” se encuentra viviendo en España. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

