Horóscopo chino de hoy 20 de septiembre: las predicciones para cada signo

Los cálculos del horóscopo chino se elaboran a partir de comparaciones y relaciones entre los doce animales del zodiaco. Gracias a esto es que podemos contar con consejos y recomendaciones relacionadas con las actividades que se verán favorecidas cada día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Sin embargo, para la astrología china el calendario no es igual al gregoriano, e inicia el 4 de febrero. Por lo tanto, aquellas personas que nacieron antes de ese día son regidas por el animal del año anterior, así, si tu fecha de nacimiento es el 3 de febrero de 1989, tu signo zodiacal es el dragón, no la serpiente.

Este martes 20 de septiembre tendrá como regente a la rata de fuego. La energía de hoy puede provocar discusiones y algunos inconvenientes, retrasos y accidentes menores, así que hay que ser muy cuidadosos con lo que se hace y se dice.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La rata como regente del día puede tener importantes avances en su trabajo. Lo importante para lograrlo es que hoy actúe manteniendo un bajo perfil, cumplan con sus obligaciones, reconozcan los esfuerzos de los demás y eviten contar sus planes y logros, pues hay personas que quieren opacar su brillo a como dé lugar.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Quienes nacieron en los años del buey podrían verse enfrentados a discusiones con su pareja. Si permiten que la estrella de las disputas los afecte podrían terminar el día con un rompimiento. Por su parte, los bueyes solteros tienen posibilidades de iniciar un romance que se caracterizará por ser pasajero e intenso.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es importante que los tigres estén pendientes de la salud de los miembros mayores de su familia. Hay alguien cercano que lleva bastantes días sintiendo algunos malestares y es importante que visite al doctor. Incítenlo a que lo haga e incluso, traten de acompañarlo, pues esas leves molestias, si no actúan rápido, podrían convertirse en algo grave.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es importante que el conejo no se deje tentar por ganancias fáciles. Este día recibirán alguna propuesta de inversión que promete más de lo que realmente puede dar. Si se dejan llevar por la ambición, sin asesorarse primero, podrían terminar involucrados en una estafa y perder todo su dinero. Es mejor que hoy prefieran el ahorro, así no de tantos rendimientos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Las mujeres serán de gran ayuda este día para los regidos por el dragón. La energía de la luna los acompañará para que puedan buscar apoyo y consejo en ellas. Escúchenlas y, si les hacen alguna propuesta, acéptenla, ya que gracias a esto podrán materializar un sueño que han tenido desde hace bastante tiempo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La energía de hoy le ayudará a quienes nacieron en los años de la serpiente a planificar. Dediquen el día, o por lo menos una parte, a organizar sus pendientes y estructurar los pasos a seguir. Vienen interesantes oportunidades, especialmente laborales y comerciales, pero es muy importante que las serpientes estén preparadas y la organización es vital para poder concretarlas.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Lo más recomendable es que los regidos por el caballo se limiten a la rutina del día. La rata es su antagonista y podría traerle varios inconvenientes. Por esta razón, es mejor que sean cautelosos, conduzcan con precaución y eviten adelantar actividades físicas que los puedan lesionar. También es aconsejable que se mantengan alejados de cualquier discusión.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este día se pueden presentar algunos desperfectos y gastos inesperados. Sin embargo, y pese a que en un principio podrían parecer graves, si la cabra busca a algún experto, todo se resolverá incluso mejor de lo que esperaban. Si tienen alguna tarea pendiente eviten aplazarla, ya que podría ocasionarles dificultades, especialmente con su familia.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La estrella del romance estará acompañando hoy a los regidos por el mono. Quienes se verán más beneficiados son aquellos que ya tengan una pareja estable, pues hoy las condiciones del día les permitirán “alimentar” la relación y avanzar, haciendo una propuesta de matrimonio, convivencia o traer un nuevo miembro a la familia.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La procrastinación le traerá serios problemas a quienes nacieron en los años del gallo. Hace un par de meses decidieron empezar a aplazar sus obligaciones actuando de manera caprichosa. Si no corrigen su actitud y cumplen con los compromisos adquiridos perderán su credibilidad profesional y no lograrán recuperarse en mucho tiempo.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Algunos malestares de salud afectarán al perro este día. Su estómago será el más afectado ya que los canes están teniendo problemas para conectar su energía corporal con el espíritu. La rata les sugiere que busque alguna terapia energética y consuman agua energizada con citrino, es importante que regulen su plexo solar lo antes posible.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regidos por el cerdo se sentirán presionados debido a todas las obligaciones del día. Pese a ello, es importante que no intenten ser “multitareas” y prefieran llevar a cabo una sola actividad a la vez. Al final del día habrán cumplido con todos sus pendientes y hasta habrán podido adelantar algo más. Tengan cuidado con su malhumor, no se desquiten con quien no tiene la culpa de lo que les está pasando.