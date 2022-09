Madonna y Tokischa se comen a besos en su nuevo videoclip “Hung Up On Tokischa”

Desde que Tokischa se dejó ver nada más y nada menos que con la reconocida y famosa cantante Madonna, la gente no ha parado de hablar. Más ahora que estrenaron el videoclip de su canción “Hung Up To Toksicha” donde se comen a besos, caricias y bailan entre un altar y un tubo de pole dance.

“Tokischa qué es lo qué. Yo quiero cu**** nuevo”, dice Madonna cuando comienza el videoclip. Tokischa aparece luego arrodillada junto a un altar mostrando un tanga hilo y rezando junto a la propia “Reina del Pop”. El tema del videoclip se llama “Hung Up On Toksicha” y es una versión del éxito que popularizó la cantante de pop más importante que ha existido hasta ahora según Rolling Stones. La temperatura de las redes sociales aumentó y ellas incendiaron Youtube con imágenes bien subidas de tono y hasta eróticas. Se tocan y besan en medio de varias personas en lo que parece ser una fiesta. View this post on Instagram A post shared by Tokischa Altagracia Peralta (@tokischa.popola)

Desde que Tokischa y Madonna aparecieron en el Instagram con unas imágenes bastantes sugerentes, las críticas y los comentarios no han cesado. Recordemos que Madonna venía de una relación de con su novio el bailarín y rapero Ahlamalik Williams 28 años menor que ella. De pronto, se dejó ver besándose con la cantante de género urbano dominicana. View this post on Instagram A post shared by EL FRONTEO TV 🎧 (@elfronteo.tv) Deslizar a la derecha.

A esto se le sumó la imagen de ambas en el performance que realizaron el concierto por el Orgullo Gay en Nueva York, donde se dieron besos de lengua y vestían ropa sensual y transparente. Aquí ya el público tenía una opinión la respecto: las aman o las rechazan. Pero de que dan de qué hablar, dan.

La cereza del pastel fue el New York Fashion Week 2022 donde se besaron mientras estaban sentadas disfrutando en primera fila de uno de los desfiles. De inmediato, la prensa y fans comenzaron a preguntarse si entre Madonna y Tokischa hay algo muchos más que una amistad y una estrategia de mercadeo. View this post on Instagram A post shared by 🎶 VIRAL 🎶 (@diariove)

A ciencia cierta no se sabe más que la respuesta de Tokischa en una entrevista ante la interrogante de si tenía una relación sentimental con la intérprete de “Like A Virgen“: “Dulce, romantico y bonito. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Nosotras nos besamos porque sí, porque ¿por qué no? Tenemos una amistad, estamos relacionadas, estamos creando música, estamos colaborando y nos caemos bien. Ella me agrada, ella me gusta, yo le agrado, yo le gusto y tenemos una buena conexión”.

Tokischa siempre ha llamado la atención por su irreverencia. Su desparpajo ante la desnudez y lo burdo es justamente uno de sus atractivos. Sumado al buen dominio que tiene del género urbano. No es raro que la veamos mezclando dentro del mismo entre el reggaetón y el dembow. También es una mujer que literal enloquece a sus fans, hombres y mujeres, por sus argumentos. En diferentes entrevistas hemos visto a la estrella nacida en República Dominicana conversando de distintos temas con argumentos sólidos. Esto a pesar de las críticas y de sus sensuales performances. View this post on Instagram A post shared by Tokischa Altagracia Peralta (@tokischa.popola)

Esta no es la primera vez que Tokischa hace esta hazaña en algunos de sus videoclips. En el tema “Linda” junto a Rosalía también y fue todo un éxito en reproducciones en Youtube. Hasta la fecha tiene 82 millones de vistas en la plataforma.

