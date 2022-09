Martha Higareda luce sus curvas en la playa, usando un traje de baño estampado

Martha Higareda ya tiene más de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y a todos ellos complació con un video en el que aparece en la playa, usando un traje de baño estampado con el que lució al máximo su figura. También publicó una foto tomada al atardecer durante sus vacaciones en Hawai.

La actriz mexicana de 39 años no duda en presumir en redes sociales su relación con el conferencista y escritor Lewis Howes; ella compartió un clip con los mejores momentos de un evento en el que él motivó al público, y escribió el mensaje: “Nosotros, el público, tuvimos que reír, aprender, expandirnos, llorar y más que nada ¡SANAR! Gracias por esta experiencia inolvidable!” View this post on Instagram A post shared by Martha Higareda (@marthahigaredaoficial)

Aunque no ha dado a conocer un nuevo proyecto actoral, Martha continúa con su podcast “De todo un…mucho”, en el que habla de diversos temas curiosos. El más reciente episodio fue acerca de experiencias paranormales, y ella misma comentó acerca de casos extraños que le han sucedido en el entorno familiar. View this post on Instagram A post shared by Martha Higareda (@marthahigaredaoficial)

También te puede interesar:

-Martha Higareda luce su escultural figura en leggings deportivos nude

-Martha Higareda hace atrevido pole dance usando sexys shorts cacheteros y enciende las redes