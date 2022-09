Novia de Hugh Hefner lo acusó de utilizar aceite para niños durante el sexo, lo cual provocaba infecciones

La ex conejita de Playboy, Holly Madison, tiene un consejo sobre sexo seguro: no uses aceite de bebé como lubricante.

La mujer de 44 años y Bridget Marquardt, de 48, divulgaron sus experiencias como dos de las tres novias principales del fundador de Playboy, Hugh Hefner, a principios de la década de 2000 y afirmaron que al magnate de la túnica de terciopelo le gustaba precisamente eso.

“Hef usaría aceite de bebé como lubricante”, reveló Madison. “No recomiendo esto. Es una infección esperando a suceder. Es asqueroso. No sé cuál fue su problema con eso”.

“Llegó al punto en que este aceite para bebés me irritaba constantemente porque altera el pH, por lo que constantemente te gustará (tener) infecciones por hongos”, continuó, y Marquardt corroboró el recuerdo.

“Recuerdo haber hablado con el ginecólogo al respecto y luego decirle a Hef: ‘Tienes que dejar de usar aceite para bebés’. No puedo usarlo’.

“Él discutía conmigo y decía, ‘bueno, la gente usa aceite de bebé en los bebés'”, dijo Madison que le respondió Hefner cuando le dijo que su ginecólogo le aconsejó no usar aceite de bebé como lubricante durante las relaciones sexuales.

Madison agregó: “Y yo estoy como, ‘Sí, en su piel. No internamente. Se supone que no debes ponerlo allí’”.

“Luego llegó al punto en que me negaba a usarlo, pero luego otras personas me decían que él, en el dormitorio, se lo ponía en la mano y luego me lo sacaba cuando estaba de espaldas y no sabía lo que estaba haciendo”, explicó.

“Lo cual es tan asqueroso y tan poco consensuado”, continuó. “Me había olvidado de eso durante mucho tiempo, pero me acordé por alguna razón y me hizo enojar de nuevo”.

Un estudio científico respaldó las afirmaciones de Madison sobre el aceite de bebé durante las relaciones sexuales, lo que resulta en una mayor probabilidad de infecciones por hongos.

Otro estudio encontró que el aceite de bebé, y cualquier otro aceite, descompone fácilmente los condones en tan solo 60 segundos.

Las afirmaciones del aceite para bebés se unen a una lista cada vez mayor de revelaciones del podcast, que incluyen a Madison y Marquardt diciendo que Hefner tenía un “libro negro” que, según los informes, usaba para controlar a muchos de sus compañeras de habitación.

“El libro negro realizó un seguimiento de algunas cosas diferentes”, afirmó Marquardt. “Hacía un seguimiento de cuándo alguien cobraba su asignación. Lo marcaría para que no pudieras pedirlo dos veces.

“También hizo un seguimiento de quién se acostó con él y cuándo”, agregó.

Madison también reveló que la mayoría de las chicas en la mansión sentían que tener sexo con Hefner era una “tarea” que trataban de cumplir “lo más rápido posible”.

