Rosalía agita su retaguardia haciendo un sensual twerking durante su concierto en Nueva York

La gira Motomami de Rosalía ha llegado a Estados Unidos, y sus conciertos en el Radio City Music Hall tuvieron llenos totales. En el escenario ella lució un nuevo vestuario compuesto por botas, top y minifalda negra, junto con una chamarra amarillo limón. Y a pesar de que era un lugar no tan grande como otros auditorios en los que se ha presentado, el furor fue el mismo, al grado de que en un momento hizo un sensual twerking que provocó hasta gritos.

Al término de su concierto (en el que estuvieron presentes Kendall Jenner y Bella Hadid) y tras bambalinas la cantante española se dejó ver usando un ajustado enterizo negro, que lució al máximo en el club 3 Dollar Bill. En todo momento Rosalía se dejó ver muy sonriente y todavía con mucha energía tras el show que había ofrecido horas antes. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1) View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

Durante su estancia en Nueva York Rosalía ha recibido otra sorpresa, ya que hoy se han anunciado los nominados al premio Latin Grammy; ella compite en nueve categorías, entre las que destaca la del Álbum del Año. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 17 de noviembre. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

