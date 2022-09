Jorge Ramos rechaza a la realeza: “Por un mundo sin reyes ni reinas”, sobre funeral de lsabel II

El periodista mexicano y de Univision, Jorge Ramos, escribió un artículo muy interesante en su columna del diario Reforma. En la misma habla de lo obsoletas que le parecen las monarquías, la realeza y todo el lujo y burocracia que las rodea así com el pasado racista de las mismas. Esto en el marco del funeral de la reina Isabel II de Inglaterra. Su trabajo escrito lo tituló: “Por un mundo sin reyes ni reinas“.

En la columna de Reforma Jorge Ramos, reconocido periodista con múltiples galardones por sus trabajos de investigación, admite que la reina Isabel II de Inglaterra trabajó arduamente duramente 70 como cabeza de la realeza y monarquía británica, pero no fue escogida precisamente por una gran trayectoria política o de dirección de Estado: “Nació como princesa de York y se convirtió en reina en 1952 por el simple hecho de haber nacido dentro de la familia real británica. Nada más… Ese título no se lo ganó, le tocó. Lo heredó”. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Asegura que las realezas le cuestan mucho dinero a los Estados y la os ciudadanos y que, las funciones de los mismos las pueden hacer cualquiera que esté capacitado sin la necesidad de ser rey o reina. Además no se pasó por alto el tema de la discriminación sin mencionar por supuesto a la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle. Misma que recordemos renunció a su título real junto con su marido después de supuestamente algún miembro de la realeza británica se refiriera a su color de piel y de su hijo que venía en camino: “… También fue el símbolo de un pasado de colonialismo, abusos y racismo de un poderoso imperio…”. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Esto sin mencionar que la pareja de Chiquinquirá Delgado dice los países de Latinoamérica luchamos durante años para liberarnos de las Monarquías tanto británicas como española, tal fue el caso de México. No está ganado a la idea de rendirles estas pleitesías que parecen estar obsoletas y hasta pasadas de moda. “Tarde o temprano caerán. Con peores hemos acabado…”, agrega la estrella de Vix y Univision. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Sin duda alguna, la voz experta y la agudeza de Jorge Ramos invita al ciudadano de a pie a mirar hacia su análisis. Al entender de si de verdad tiene razón y si su planteamiento es real ante instituciones tan poderosa como las realezas del mundo justo ahora que una de las más fuertes (la monarquía británica) estrena como Rey al que fuese por años el príncipe Carlos. “Estoy convencido que un mundo sin reyes y reinas es mucho mejor. Más libre, más democrático, más diverso, más igualitario”, sentenció. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

