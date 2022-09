Karol G enseñó la mitad de sus senos y completó el look con unos ardientes cacheteros

La colombiana Karol G sigue con Strip Love Tour. En un momento de descanso salió a pasear con parte de su equipo de trabajo y dejó una vez más a sus fans y seguidores de Instagram botando la baba. La Bichota le dio vuelta a su franela en el medio de sus senos y enseñó casi la mitad de sus boobies. Después se quitó sus jeans cargo y se quedó con unos sensuales y ardientes cacheteros. Sin duda la colombiana y ex de Anuel AA sabe cómo acelerar el pulso de todos.

Posando con el mar de fondo Karol G dejó a la vista su tatuaje “Hope”, famoso entre muchos, y la mitad de sus boobies al descubierto. No es un secreto que es fan de los tops y Karol G llegó en hilo dental y transparencias conquistando el Madison Square Gardeny ella misma hace el diseño. Este fue el caso mientras se encuentra en el medio de su Strip Love Tour. Ademas, rara vez la vemos en cacheteros y esta vez presumió su cuerpazo frente al espejo y antes de salir al escenario. View this post on Instagram A post shared by MEMES BICHOTA✨ (@bichotamemes_)

Esta nueva gira de Karol G es la segunda que hace en el mismo año. Esto la hace una de las cantante del género urbano que más genera dinero. Junto a su amigo J Balvin y Bad Bunny. Mismo con el que se dejó ver hace poco en la inauguración del restaurante del cantante en Miami. Por cierto, esas imágenes hicieron que muchos se preguntaran si entre los reggaetoneros existe algo más que una simple amistad y se desataron los rumores de romance. La respuesta es no.

Karol G ha seguido mandando mensajes en las redes sociales que han hecho a sus fans presumir que podrían ser indirectas para su ex Anuel AA. Más aún cuando el mismo no ha confirmado o negado que se esté separando de La Chivirica, Yailin La Más Viral. Aunque ella publicó un ramo de rosas que supuestamente recibió de el cantante de trap, la verdad es que es hoy en día uno de los grandes misterios del espectáculo. Pero sí amenazó con tomar medidas legales a quien la difame. View this post on Instagram A post shared by 𝘼𝙣𝙪𝙚𝙡 𝘼𝘼🌀 (@anuel_aa.llnm22)

Si esos mensaje de Karol G puediesen ser con Feid. Otro con el que más de una vez se le ha relacionado, pues tampoco se sabe. El cantante también colombiano sigue de gira, lo que hace presumir que estos encuentros, de existir una relación, serían bien complicados. Están copados de trabajo. View this post on Instagram A post shared by FERXXO (@feid)

Karol G está a punto de lanzar su disco “KG4“. Ya estrenó un tema del mismo que se llama “Gatúbela” donde La Bichota se lame la mano y eleva la temperatura de las redes sociales. En varios de sus conciertos asegura que, además de esta canción vienen unas imparables y ya sabemos que estamos a pocos días de conocerlas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Por lo pronto, les dejamos justamente ese último videoclip, donde Karol G hizo una colaboración con el reggaetonero Maldy Society y el resultado estuvo explosivo.

