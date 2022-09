Shakira pide privacidad para llegar a acuerdo con Gerard Piqué: “Él es el padre de mis hijos”

Todo hablan de Shakira y de la entrevista que dio para la revista ELLE. En la misma admitió estar pasando por el momento más oscuro de su vida al tiempo que afirmaba que necesita de privacidad para poder arreglar las cosas y llegar a un acuerdo con el padre de sus hijos Gerard Piqué, justamente por el bien de lo más preciado que tiene en común: Milan y Sasha.

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como ex parejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es una solución justa para todos los involucrados. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”, aseguró Shakira al tiempo que decía también que la música, una vez más la ha salvado de lo que considera: “Uno de los momentos más oscuros de mi vida“. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

A todo esto se lo sumó la situación de salud de su papá. El mismo viajó a Barcelona para estar con ella en medio de todo la revelación de su separación y terminó cayéndose dos veces, pasando por una operación de cerebro y varios huesos rotos. Esto sin mencionar los problemas que tiene con Hacienda por supuesta evasión fiscal. Pero lo que realmente le importa amén de esto es poder llegar a un acuerdo con el padre de sus hijos, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Sobre el trabajo que le hemos visto hacer durante las últimas junto a Ozuna y Bizarra dijo: “Creo que escribir música es como ir al psiquiatra solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos que me sustentan, la música y escribir música es definitivamente una de esas herramientas”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Asegura que la situación con sus hijos es muy complicada en cuanto a que ven la noticia en todos los medios de comunicación. Trata de aislarlos de la situación y de los rumores en cuanto a su padre y su nueva relación y lo que es cierto y lo que no, pero se le ha hecho casi imposible: “Tengo paparazzi acampando afuera, frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los paparazzi nos sigan”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

En cuanto a cómo enfrentó y aún sigue haciéndolo al dolor de haberse separado después de 12 de Gerard Piqué dice que la privacidad la perdió por completo: “A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos y ver que se convirtió en algo vulgarizado y abaratado por los medios. Como dije, esta es probablemente la hora más oscura de mi vida”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

No hay duda que Shakira ha demostrado una gran madurez. Es la primera vez que habla de frente y a detalle sobre alguna crisis con Gerard Piqué. No hizo referencia a la nueva novia del mismo Clara Chia Martin pero sí habló de cómo ha manejado todo es proceso tan doloroso para ella, sus hijos y hasta el propio padre de los mismos, Piqué. Aún así, su esperanza, su alegría y su música siguen intactos así como el amor de sus fans y el respeto de muchos de medios comunicación y periodistas también.

Sigue leyendo:

Piqué cena con su novia Clara Chía mientras Shakira celebra su nominación al Latin Grammy

Shakira mostró el sostén y Gerard Piqué a su novia Clara Chía antes de reunión por custodia

Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin tendrían un año engañando a Shakira

Novia de Piqué, Clara Chía Marti, tiene una familia adinerada y un padre abogado fan del FC Barcelona

Gerard Piqué cometió más infidelidades a Shakira y corresponsal de El Gordo y La Flaca las publicará