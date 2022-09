Shakira se luce en sexys atuendos para el número de octubre de la revista Elle y habla sobre sus problemas personales

Shakira ha sido objeto de polémica en los últimos meses y desde hace tiempo no aparecía engalanando las páginas de una revista; ahora se ha dejado ver muy sexy en el número de Elle correspondiente al mes de octubre y para ello lució su espectacular figura en sexys atuendos, como un minivestido negro y otro lleno de adornos de plumas.

En la entrevista para esa publicación Shakira habló de los problemas personales que han provocado que este año los medios estén al pendiente de sus declaraciones. Acerca de su separación del futbolista Gerard Piqué, dijo: “Es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por eso y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Entonces ha sido difícil no sólo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Cada vez que la vida te pone a prueba, creo que siempre encuentras una mano amiga a la que puedes agarrarte mientras lloras. Creo que incluso cuando sientes que estás cayendo por un abismo y ese abismo no tiene fin, siempre hay una cierta red de seguridad en el fondo. Y esa red de seguridad está formada por familiares y amigos.

En otras fotos la colombiana se lució en un minivestido de color rosa con corset incluido, demostrando que a sus 45 años tiene una escultural figura. Acerca de las acusaciones de fraude fiscal, ella comentó: “Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no sólo con celebridades como yo (o [Cristiano] Ronaldo, Neymar, [Xabi] Alonso y muchos más), sino que también sucede injustamente con el contribuyente habitual. Es sólo su estilo. Pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor”.

También te puede interesar:

-Te decimos la reacción de Shakira al escuchar preguntas sobre la nueva novia de Gerard Piqué

-VIDEO: Jovencito asegura ser hijo de Shakira y un actor colombiano