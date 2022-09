Usando traje de baño de corte alto Kenia Os dice adiós al verano

Kenia Os complació a sus más de 13 millones de seguidores en Instagram con unas fotografías que la muestran a bordo de un yate, usando gafas oscuras y un traje de baño de corte alto con el que lució su espectacular figura. El mensaje que escribió junto a su post fue “adiós veranito tq”.

La bella cantante mexicana constantemente tiene listas sorpresas para sus fans, y ahora los preparó con unas imágenes en las que aparece muy sexy, usando un body azul con acabado metálico. Es muy probable que se trate del vestuario para el video de su tema “Mía”, que estrenará el 29 de septiembre: “Activen su recordatorio, anótalo bb 💋💋🤞🏼”.

Mientras tanto, Kenia continúa promocionando su sencillo “Todo my love”, cuyo video ha obtenido hasta ahora más de seis millones de vistas en YouTube. Además fue invitada por el dueto Ha-Ash para colaborar en el tema “Mi salida contigo”, con lo que ha ganado más fans. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

