Aleska desmiente a Miguel Mawad: “No soy prostituta ,no soy drogadicta, ni nada de lo que él está diciendo”

“No soy prostituta ,no soy drogadicta, ni nada de lo que él está diciendo”... A una semana de que su ex, Miguel Mawad la acusara de todo eso, y a un día de haberla demandado en una corte de Miami, por agresión y acoso, Génesis Aleska Castellanos rompe el silencio, lo desmiente y comparte supuestas pruebas que muestran al ex de Gaby Espino como un ser supuestamente tóxico y agresivo.

Luego de la entrevista que le dio a ‘En Casa con Telemundo’, en donde la vimos leer la respuesta, decidió hablar con Enrique Santos en una entrevista que fue grabada y publicada en la mañana del jueves.

Allí, no solo le responde a Mawad, sino que comparte supuestas conversaciones en mensajes de texto en donde él le reconoce que fue infiel, que se drogaba, y que incluso la amenazó a ella y a Nicky Jam.

Aleska también aseguró que Miguel Mawad le confesó que su relación con Gaby fue para darle celos, y cuestionó que la actriz apoye al empresario llamándola inmadura, ya que según la modelo venezolana él hasta criticó las partes íntimas de Espino.

A CONTINUACIÓN PARTE DE LAS DECLARACIONES DE ALESKA A ENRIQUE SANTOS:

“Yo estuve 5 años en una relación muy tormentosa, muy tóxica, con la autoestima muy baja, y una vez que termino esta relación conozco a Nicky (Jam), que es una persona que me ayudó muchísimo, me dio mucho valor, me ayudó a subir la autoestima, me hizo sentir una mujer amada, respetada, valorada, fue una relación que me hizo sentir fortalecida y de cierta manera protegida… Nicky fue la persona que me hizo recuperar la confianza y la sonrisa que había perdido con Miguel”.

“Que es mi team y que él va a todas conmigo”, aseguró que le dijo Jam después de todo este escándalo.

“Me parece muy triste que una mujer como Gaby Espino, pudiendo estar en mi posición y en mis zapatos… Yo no soy prostituta, yo no soy drogadicta, ni nada de lo que él está diciendo”.

“Yo fui maltratada en muchos sentidos, incluso ese día que él dice que yo fui la que lo agredí, yo me defendí, él es una persona tóxica, él agrede mucho con sus palabras, él me manotea, hace como que me va a pegar, no era la primera vez que lo hacía, pero como yo tengo miedo… Mi reacción, a diferencia de otras veces fue defenderme, no me deje, inmediatamente me bajé del carro y me fui… Yo tengo pruebas de todo, de la fecha exacta eso fue, un 9 de junio, Miguel fue una persona que nunca dejó de buscarme, el año pasado cuando yo estaba con Nicky y él con Gaby Espino me buscaba desesperadamente y no me dejaba en paz”.

“Me perseguía, iba hasta la puerta de mi apartamento a buscarme, incluso yo me mudo con Nicky, cambié de teléfono, me salí de las redes, cambié de correo, me desaparecí, incluso para que Miguel no me encontrara… Sí le tengo miedo es una persona que no tiene límites, que es capaz de hacer lo que sea con tal de salirse con la suya y hacerte sufrir, Yo no puedo entender como una persona que dice amarte puede hacerte tanto daño”.

“Cuando terminamos con Nicky, yo no sé cómo consigue mi número y él vuelve a buscarme, y me envía este mensaje: ‘Ha pasado mucho tiempo de la última vez que nos vimos se siente como una eternidad, no sabía ni como empezar y como terminar, te he tenido presente y sé que no estás bien, nada bien, muchas personas te pueden conocer, pero solo yo te puedo sentir porque aún lo hago… Apareces en mis meditaciones y mis yogas… Aun puedes confiar en mí para una ayuda un consejo, sin ataques ni odios, sin juzgar, quiero que sepas que acá estoy‘…”.

“Estando con Gaby me dedicaba post y ponía #mini, y yo creo que ella sabía y se hacía la loca… Ella siempre estuvo consciente que yo no superaba la relación, incluso cuando yo estaba con Miguel ella siempre me comentaba: ‘qué bellos’… Incluso meses antes de terminar la relación, yo los presento en un restaurante, y ella sabía de nuestra relación, me impresiona cuando ellos comienzan la relación, y sin embargo en redes sociales él siempre intentaba mandarme un mensaje, algo”.

“Se prestaba para ello, incluso una vez que yo dejé mis cosas en la casa de él, entre ellos unas pulseras, y ella se las puso y él también y se tomaron fotos. Él se hizo unos tatuajes con mi nombre y ella publicó en sus historias que se lo estaba eliminando, es como una niña, como inmadura, yo no sé cómo una mujer ya mayor como ella se presta para eso”.

“Él me confesó que él estuvo con ella (Gaby Espino) por hacerme sentir mal a mí, el prácticamente la usó, que le costaba estar íntimamente con ella, que ella lo buscaba y que a él le costaba, criticando sus partes íntimas, que no le gustaban, que lo tenía de una manera que no era agradable estar allí… Yo soy una dama, y no quiero caer en el mismo nivel que ellos han caído”.

“Él me hace ver que gracias a mí buscó ayuda… Él a mí me acusa de drogadicta, y es un espejo de él mismo. Yo no soy drogadicta y él me confesó a mí que él sí se drogaba”.

“Por venganza, porque no quiero estar con él, él no quiere aceptar que no quiero estar con él”.

“Ese día que me defendí, ese morado que se hizo en la cara no se lo hice yo, él me confesó que tuvo una pelea el día antes, él empezó a manotearme y yo me defendí, en mucho tiempo yo me defendí”.

“Él no solamente me confiesa que se droga, sino que me fue infiel con personas amigas mías del medio, una de ellas lo apoya a él en las redes sociales”.

“Jamás nunca, él simplemente se está vengando porque no quiero estar con él. Porque no tiene ética, porque eso no lo hace un hombre, es muy bajo lo que él está haciendo, por eso me impresiona como una mujer como Gaby lo apoya en esta crueldad”.

“El incidente fue el 9 de junio, Inmediatamente yo me bajo del carro, me manda las fotos. el 13 de junio me manda un mensaje que me dice ‘la cagué’, yo lo bloqueo… ¿cómo una persona que dice que fue agredida por mí, un mes y medio después me da anillo? “.

“Él me entrega el anillo el 26 de julio, cómo una persona que fue agredida por mí, un mes y medio me pide matrimonio… Ese día me di cuenta de que Miguel era el mismo tóxico y maltratador de siempre, luego de eso, que decido no tratarlo más, él trata de convencerme que está arrepentido, y él me da un anillo, y me pide matrimonio porque quiere hacer las cosas bien conmigo”.

“Yo siempre le he tenido compasión a Miguel, por eso yo he permitido muchas cosas, por callarme él me subestima, mira al nivel que llegó… Con esto que él hizo el cerró definitivamente las puertas conmigo”.

“Ese 26 de julio por compasión yo se lo recibo, y le dejo claro que yo no estoy preparada para casarme, para tener un compromiso contigo, no sé si quiero ser tu novia… Él me dice que lo entiende pero que lo mandó hacer con todo el amor del mundo, que por lo menos cuando comparta con él, lo use, es día él toma esa foto que él publicó”.

“Ese mismo día del anillo él me llama para que felicite a su hijo, él me manipuló muchísimas veces con sus hijos porque sabe el amor que le tengo a sus hijos”.

“Miguel Mawad necesita ayuda, cómo una persona el mismo día que él me entrega un anillo, él me amenaza… Ese día vio unas fotos con Nicky por la promoción del video que estábamos haciendo ‘Sin Novia’, y él empieza a reclamarme y a amenazarme… Y me envía este mensaje: ‘Vas a quedar corta con lo que te voy a hacer a ti y a él (Nicky)… Estas avisada, para que no te caiga de sorpresa… Yo no amenazo, yo hago, tranqui’”.

“Ahí en ese preciso momento le digo que no quiero el anillo, y se lo devuelvo al joyero, no solo devuelvo el anillo, sino un reloj que él me regaló… Yo le demuestro a él que no me dejé comprar.”

“Si yo realmente fuese una prostituta o una interesada me hubiese quedado con Miguel que me daba todo, no tengo necesidad de prostituirme o hacer cualquier otro tipo de cosas. Le estoy demostrando a Miguel, que yo valgo tanto como mujer que no me dejo comprar por nada”.

“No antes de comenzar la relación con él no sabía nada, todo me entero después, yo tengo muchas cosas que decir, pero este no es el medio, ni el foro, ni el tiempo para dar detalles”, responde sobre las supuestas conexiones de Mawad con el gobierno venezolano.

“Al día siguiente a cuando él me da el anillo, 27 de julio, luego que se pelea conmigo, después que le digo que le voy a devolver el anillo, él publica una foto conmigo en las redes sociales, y yo le pido que elimine la foto, porque no estoy en una relación con él, y le digo que le voy a devolver el anillo”.

“Yo aprendí muchísimo mi lección, yo fui muy ingenua, yo lo amé muchísimo, estuve en una relación donde acepté su agresividad y su perdón. Una vez que él acepta que no nos vamos a ver más, yo me voy de viaje, cortamos completo, luego de tres semanas empieza a tener estas actitudes y a tener estas acciones”.

“No entiendo que haga esto tan bajo, cómo una persona que tiene tanto que perder decide salir a la luz pública y blasfemare, yo no quería hablar, pero dado que soy una persona pública, y por mí y mi familia, porque se está metiendo con mi familia, este es un juego que nunca se termina hasta que tomes acciones”.

“Yo estoy con Dios por dentro estoy rota, me duele profundamente que él esté haciendo esto, pero estoy con Dios, voy a levantar mi cabeza y salir adelante”.

LA HISTORIA CRONOLÓGICAMENTE:

-Génesis Aleska y Miguel Mawad tuvieron una relación de casi 5 años, en donde hasta convivieron. Luego se separaron, la modelo venezolana tuvo un romance con Nicky Jam, y el empresario una relación con Gaby Espino. Pero hace unos meses, ambos se separaron del cantante y la actriz y sorprendieron no solo regresando, sino comprometiéndose.

-El escándalo se suscitó cuando Mawad sorprendió preguntando en su Instastory si la prostitución era una profesión o un estilo de vida, haciendo referencia a Aleska, algo que después amplió en una entrevista en vivo por Instagram con quien escribe este artículo. Miguel Mawad hizo esta pregunta en su Instastory. Foto: Miguel Mawad

-“Más allá de infidelidades descubrí deslealtad, descubrí que vendía su cuerpo a cambio de dinero, de viaje, a cambio de regalos, ahí es donde yo tomo a la decisión de terminar, la encaro, con pruebas en la mano, le digo las cosas como son y cierro capítulo”, dijo Miguel Mawad en ese en vivo.

-Miguel Mawad presentó una demanda formal en la corte civil y de familia de Miami, contra Aleska por violencia en una cita y acoso, además de pedir una orden de restricción contra ella que lo proteja a él, su familia y sus personas más cercanas.

Los documentos de la demanda de Miguel Mawad a Génesis Aleska. Foto: documento suministrado mor Miguel Mawad

MIRA LA ENTREVISTA QUE ALESKA LE DIO A ENRIQUE SANTOS:

