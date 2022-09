Becky G luce su figura en un ajustado body, medias negras y botas

Becky G siempre sorprende con sus sexys outfits, y ahora emocionó a sus fans con unas imágenes que publicó en Instagram y que la muestran con un look compuesto por botas, medias negras y un ajustado body en el mismo color; todo lo complementó con una gabardina café y gafas oscuras. Las fotos llevan ya más de 160,000 likes.

La bella reguetonera ha tenido mucho éxito con sus presentaciones en España y en un clip que compartió en esa red social se mostró muy feliz en un bar cantando su éxito “MAMIII” que interpreta junto con Karol G. También visitó un museo y poso junto al cuadro de Picasso “Arlequín con espejo”.

Recientemente se dio a conocer la nueva colección de lencería y medias Skims de Kim Kardashian, que será lanzada el 27 de septiembre y en la que Becky G fungió como una de las modelos. Ella presumió orgullosa en su cuenta de Instagram fotos en las que aparece luciendo las prendas y escribió el mensaje: “Ahhhh soy parte de la campaña de bra de @SKIMS entre tanta gente tan increíble 📸 Y como me gusta decir, muéstralo, no lo escondas 🤭🤍” View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

