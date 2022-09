Conoce la lujosa mansión de Studio City donde Tanya Charry verá crecer a su primer hijo

La colombiana Tanya Charry, quien es colaboradora de ‘El Gordo y la Flaca’, ya está más que lista para recibir, a principios del 2023, a su primer hijo, al dar a conocer que está felizmente embarazada.

La llegada del nuevo integrante de la familia alegrará la casa que comparte con su esposo, Sebastián Jiménez y con su hijastra, Zoe, ubicada en Studio City, California.

La propiedad, que ella misma nos ha presumido por medio de fotografías y videos, cuenta con todas las comodidades para que en marzo próximo puedan recibir ahí a su pequeño hijo, aunque habrá que ver cómo le acondicionan su dormitorio.

Cocina

La cocina está equipada con una alacena de tono marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que es donde Tanya y Zoe preparan exquisitas recetas.

Comedor

El comedor está compuesto por una mesa de tono chocolate, unas sillas que combinan los tonos crema y chocolate, una gran lámpara al centro, así como una alfombra de un tono similar al de las sillas.

Sala

Su sala está conformada por un sillón de tono gris y cojines azules, un sillón blanco, una alfombra de distintos colores, una mesa de centro de tono plateado y una chimenea. View this post on Instagram A post shared by Tanya Charry (@tanyacharry)

Sala de televisión

La sala de televisión, que cuenta con salida directa al jardín, tiene unos sofás de color gris, una batería y una televisión empotrada a la pared View this post on Instagram A post shared by Tanya Charry (@tanyacharry)

Recámara principal

La recámara de Tanya y Sebastián tiene una cama grande con cabecera de tono gris y con ropa de cama de tono azul, mesas de noche de tono chocolate con su respectiva lámpara, así como una ventana corrediza que ayuda a iluminar la habitación y un cuadro de color rojo. View this post on Instagram A post shared by Tanya Charry (@tanyacharry)

Recámara secundaria

En una ocasión, cuando tuvo un doloroso accidente previo a un enlace, Tanya nos mostró una de las recámaras secundarias de su hogar, la cual está dotada de dos camas, de una sala de estar de tono pistache, de un escritorio para su televisión, de una silla estilo director de cine, de una alfombra, de un clóset y de una serie de cuadros. View this post on Instagram A post shared by Tanya Charry (@tanyacharry)

Piscina

La casa cuenta con una piscina bastante grande, en la que Zoe Joe tiene un hinchable de unicornio, entre otros más. View this post on Instagram A post shared by Tanya Charry (@tanyacharry)

Al igual gozan de diversos muebles de exterior, de extensas áreas verdes y de una área de barbacoa, donde la familia suele preparar unas deliciosas carnes asadas. View this post on Instagram A post shared by Tanya Charry (@tanyacharry)

Gym al aire libre

A un costado de la piscina se encuentra una pequeña zona de ejercicio, conformada por una mesa de ping pong y una televisión, la cual ayuda a Tanya y a Zoe J a seguir al pie de la letra las indicaciones de su coach. View this post on Instagram A post shared by Tanya Charry (@tanyacharry)

