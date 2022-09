Dua Lipa se contonea en enterizo verde y se desata bailando “Gatúbela” de Karol G en club de México

La cantante Dua Lipa ama a los latinos y su concierto en el Foro Sol de México lo dejó más que claro. Sin pena, ni gloria se contoneó y bailó sensualmente con un enterizo verde. Después se fue a celebrar su éxito con amigos a un club de México. Justo estaba destada bailando el último tema de la colombia Karol G, Gatúbela, a quien admira montones, cuando se sintió el terremoto y tuvo que salir corriendo.

Licra verde de pies a cabeza forrada hasta los dedos de las manos, pero dejando a la vista su imponente cuerpazo fue parte del vestuario que usó la cantante Dua Lipa en medio de su gira al presentarse en Ciudad de México. La sensualidad que desbordó la misma fue impresionante. Pero sabemos que la artista siempre queda con más ganas y energía, así que se fue con varios amigos y equipo de trabajo a una discoteca. Ahí dejó a todos el mundo en un tacón al cantar y bailar a la colombiana Karol G con su tema “Gatúbela”. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Tal cual como hace La Bichota, Dua Lipa perreó al mejor estilo del género urbano. Sin embargo, no sabía lo que sucedería luego y mucho menos se lo esperaba. Un sismo en México muy fuerte. La misma pesadilla que ocurrió hace dos días en el país azteca se repitió ayer pasadas las 11:00 pm de la noche hora local. Tembló durísimo, un sismo de 6.9 en la escala de Richter sacudió México y ahí estaba Dua Lipa. No solo muerta de miedo sino sin entender muy bien qué estaba pasando. View this post on Instagram A post shared by CERIANI JAVIER- EL ÁGUILA (@javierceriani)

Así que aguardó varios minutos con aparente miedo. No hay duda que es algo totalmente inesperado que puede poner los nervios de punta a cualquiera. Total que a Dua Lipa así como la persigue el éxito, también la persiguen los percances. No solo fue el fuerte sismo sino todas las caídas que ha protagonizado durante sus presentaciones las que han dado también mucho de qué hablar.

