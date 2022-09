En microbikini Alexa Dellanos presume su retaguardia sentada en la mesa de tenis

Cualquier lugar es bueno para que Alexa Dellanos pose muy sexy en fotografías que encantan a sus seguidores en Instagram. Ahora ella se dejó ver en una terraza, y luego de jugar un partido de tenis de mesa lució su curvilínea figura en microbikini, mostrando también su nuevo corte de cabello con flequillo.

La bella influencer de moda y estilo de vida también compartió una serie de fotografías tomadas en Londres, a donde viajó acompañada de su famosa mamá, la conductora Myrka Dellanos. Ambas lucieron muy relajadas mientras tomaban un coctel en un elegante restaurante.

A Alexa le encantan las selfies, y se tomó unas antes de salir de paseo. Para la ocasión ella optó por un minivestido de color blanco y cuello alto, complementando las imágenes (que ya superan los 439,000 likes) con el mensaje “quiero ser tu amor”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

