Gerard Piqué, enamorado de su novia Clara Chía Martin, llega con ella al aeropuerto de Barcelona

El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, se fue unos días a Francia para poder en teoría disfrutar de una cena romántica con su nueva novia Clara Chía Martin. Ahí ambos fueron captados llegando al aeropuerto de Barcelona y fueron consultados por su amor, su relación y por supuesto sobre Shakira. Pero hicieron caso omiso y siguieron caminando con lentes oscuros y sin responder ni una palabra. Tenían caras largas y mucha seriedad.

Clara Chía Martin ya se deja ver en la calle libremente sola y también con su novio Gerard Piqué. Hace tan solo dos días fueron pillados en un restaurante de Francia cenando, donde ella le agarra la cara a él y lo besa. Supuestamente habían querido tener una cena romántica distanciada de la prensa y los paparazzis, pero igual fueron captados por alguno que se logró colar y ver a los tórtolos en plena acción. Están más enamorados que nunca. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Por supuesto tuvieron que regresar y a, diferencia de Shakira cuando llegó de Londres, lo hicieron en viaje comercial y no en privado. La imagen de ellos caminando por el aeropuerto de Barcelona rompe los supuestos acuerdos que tiene con la madre de sus hijos. El inicial rezaría que por un período de un año ninguno pudiese dejarse ver con ninguna nueva pareja. Esto por el bienestar de los pequeños. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Sin embargo, después que se filtrara un video de Gerard Piqué en un concierto con Clara chía Martin, las cosas en teoría cambiaron un poco. Después vinieron las fotos para la revista Hola, hechas por el paparazzi Jordi Martin, desde donde la pareja llegó agarrada de mano a la boda del mejor amigo de él. View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

Además de esto, Clara Chía Martín fue seguida por una paparazzi por las calles de Barcelona y se negó a dar declaraciones, solo siguió caminando mientras le preguntaban por Shakira, por si era cierto que es la tercera en discordia y hasta por si había conocido a Milan y Sasha. La joven de 23 años que trabaja para Kosmos se negó a responder e ignoró a la reportera. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Shakira por su parte dio una entrevista para la revista ELLE y ahí admitió estar viviendo las horas y momento más oscuros de su vida. Aún afirmó que a pesar de cómo terminó todo, Gerard Piqué sigue siendo el padre de sus hijos y pide privacidad para poder llegar a un acuerdo con él por el bienestar de los pequeños. Además dijo que se la vuelto casi imposible tener una vida normal porque los paparazzis acampan a las afueras de sus casa. Sin duda es una situación difícil para todos los involucrados. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

