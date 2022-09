Malillany Marín se graba luciendo su retaguardia y usando una microtanga negra

Malillany Marín sabe que cuenta con un cuerpo tonificado, y ahora compartió en Instagram un video grabado por ella misma en el que aparece usando un bikini negro con microtanga y luciendo su retaguardia. El mensaje con el que acompañó el post fue “buenos días familia 😆 ☕️”.

Minutos antes la bella actriz cubana había salido a pasear por un muelle de Miami presumiendo su figura con ese sexy outfit. Ella siempre está de muy buen humor y hasta escribió: “☁️🐉🌊 🍋🐝… qué ven en las nubes? Yo un dragón 🐲#drakaris 🔥🔥🔥🔥🔥 o un león? 🦁 alegría total 🙊🥰”.

Malillany Marín es una amante de la moda, y hace algunas semanas compartió otro clip en el que aparece modelando ropa deportiva junto a su closet. Ella sorprendió a sus fans al describir lo que colecciona: “Literal, desde mi closet que tiene mis zapatos, bolsas, ropa, clutch, accesorios… y juguetes 🙊🧸😆😆 🙈 Les cuento que además de algunos de Distroller tengo dos bestias de la Bella y la Bestia, ambos de colección. Un #babyyoda. Bastantes osos 🐻. Así que sí … mi closet tiene también juguetes 🤭 y ustedes? Cuéntenme qué tiene su niño interior en casa y dónde lo guardan?” View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

