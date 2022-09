Celia Lora exhibe su voluptuosa figura desde la cama con lencería de hilos y encajes color rojo

Celia Lora volvió a deslumbrar a través de su perfil oficial de Instagram, en donde presumió ante 10.3 millones de seguidores su despampanante figura mientras posa desde la cama con un body rojo de encajes.

La influencer mexicana de 38 años sigue desafiando la censura dentro de las redes sociales, especialmente aquellas en las que continuamente comparte sensuales fotografías con sugerentes poses y mientras utiliza muy poca ropa, tal como sucedió en una de sus más recientes publicaciones en la que, fiel a su estilo, derrochó sensualidad con una ligera prenda de lencería.

En esta ocasión, la también modelo, quien se dio a conocer posando para la revista Playboy hace más de una década, se ganó el reconocimiento de sus fieles admiradores con una atrevida fotografía en la que se dejó ver desde la intimidad de su cama posando con un body de encajes y delgadas tiras en color rojo, prenda con la que seguramente enloqueció a más de uno.

“Si me quieres, si me necesitas, soy tuya“, escribió la que es considerada una de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo en México.

Por supuesto, la publicación nuevamente logró acumular miles corazones rojos debido a que la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ también lució sus exuberantes atributos.

Siguiendo su provocativo estilo, la exuberante playmate mexicana deleitó la pupila de sus fanáticos días antes posando cómodamente desde un sofá, pero con otro sexy body de encajes y transparencias pero ahora en color rosa que resaltó su belleza y curvas de infarto. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Por fortuna para sus admiradores más exigentes no solo fue una postal, sino que la dosis de belleza y atrevimiento se repitió en por lo menos otras dos ocasiones en las que mostró que no solo sabe llamar la atención por su explosiva personalidad, sino que también es una de las celebridades favoritas cuando se trata de posar con el mínimo de tela. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Utilizando esta misma prenda, pero de perfil a la cámara, fue como la hija del rockero mexicano Alex Lora presumió su cuerpo y logró ganar el reconocimiento de más de 85 mil usuarios que calificaron la imagen con un like. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

