Conoce por dentro la lujosa mansión que Thalía le habría vendido a Laura Zapata

En las últimas semanas el nombre de la actriz Laura Zapata ha estado en boca de todos, al verse envuelta en cualquier cantidad de discusiones con quien se le ponga en el camino, tal y como sucedió con el actor Alfredo Adame, con la presentadora Yolanda Andrade y qué decir con Thalía, su hermana.

El pleitazo que tiene con la esposa de Tommy Mottola lleva varios años y ahora se potencializó aún más, después de que Yolanda Andrade asegurara que Zapata vivía del dinero que la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ le daba para su abuelita, quien falleció el pasado 24 de junio.

Esos dimes y diretes llevaron a diversos medios de comunicación a recorrer virtualmente la presunta casa de Ciudad de México que Thalía le habría vendido a su hermana, la cual llama la atención por su tamaño, sus lujos y su piscina.

Los detalles dorados están presentes en los marcos de sus cuadros y de sus espejos, así como en algunos de sus muebles.

En una de sus paredes, situada justo a un costado del ventanal que conecta con el área de jardín, Zapata tiene un cuadro de la Virgen de Guadalupe, de quien es my devota. View this post on Instagram A post shared by Laura Zapata (@laurazapataoficial)

La sala es una de las habitaciones que ha mostrado. Está conformada por sofás de tono claro, por una elegante alfombra y por una mesa de centro de cristal que llama la atención por sus detalles de madera, los cuales simulan un circulo y un tache. View this post on Instagram A post shared by Laura Zapata (@laurazapataoficial)

Al igual goza de una segunda sala, en la que los muebles son de tono oscuro. En su mesa de centro domina la madera y tiene varios cuadros colgados en la pared. View this post on Instagram A post shared by Laura Zapata (@laurazapataoficial)

La piscina, sin lugar a dudas, en su mejor aliada durante la primavera y el verano.

Está ubicada junto a las áreas verdes que rodean su residencia, lo que hace que ese espacio sea uno de sus favoritos. Que calor hace, me dispongo a nadar ya llegué a casa, está el tráfico tremendo !!! Ustedes gustan ??? 🏊‍♀️🏊‍♀️🏊‍♀️ pic.twitter.com/kUYvbjsNmW— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) September 2, 2022

Su piscina, tal y como lo podemos apreciar en esta postal, cuenta con su respectiva zona de spa. View this post on Instagram A post shared by Laura Zapata (@laurazapataoficial)

