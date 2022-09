“La Chica del clima”, Yanet García, da la espalda para mostrar su ejercitada retaguardia con minibikini desde la piscina

La modelo e influencer, Yanet García, elevó la temperatura luciendo su figura con un microbikini desde la piscina, donde una vez más enamoró a miles de fanáticos mostrando su ejercitada retaguardia.

“La chica del clima mexicana”, como también es conocida Yanet García, saltó a la fama gracias a la torneada silueta que consiguió siguiendo un estilo de vida saludable y exigentes rutinas de ejercicio, pero tras darse a conocer en televisión logró destacar dentro de las redes sociales compartiendo seductoras imágenes en las que parece luciendo al máximo la belleza de su despampanante cuerpo.

Pese a que las postales que más llaman la atención son aquellas en las que se luce con atrevidas prendas de lencería transparente que resaltan cada detalle de su exuberante figura, también se ha convertido en una experta modelando trajes de baño que dejan a la vista sus curvas perfectas.

Así fue como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram la modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, logró elevar la temperatura desde la piscina, en donde presumió su microbikini que dejó a la vista un seductor ángulo de la figura que ha logrado tras varios años de exigentes entrenamientos.

En esta ocasión, la modelo, quien también fue presentadora del programa ‘Hoy’ cautivo mientras sale de la piscina dando la espalda a la cámara para mostrar su diminuto traje de baño y por supuesto la parte del cuerpo que más llama la atención, es decir, su torneada retaguardia.

Otra postal similar fue la que compartió poco antes, en la que, luciendo este mismo conjunto de baño, dio muestra del tremendo cuerpo que posee a sus 31 años y que la ha coronado como una de las favoritas de esta red social, así como dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero Yanet García sigue demostrando que no solo acapara las miradas con diminutas prendas sino que también es toda una experta en mostrar su exuberante figura mientras se ejercita y para confirmarlo compartió un video con cerca de 15 millones de seguidores, grabación en la que nuevamente dio la espalda a la cámara para mostrar a detalle cómo realiza los ejercicios que le han dejado los mejores resultados.

Vistiendo leggins ultra ceñidos y un top que dejó ver su diminuta cintura, fue como Yanet García se lució y obtuvo el reconocimiento de más de 124 mil seguidores que calificaron el clip con un corazón rojo.

