Mujeres en Goldman Sachs fueron agredidas y acosadas sexualmente por sus jefes durante años, según demanda

Decenas de mujeres empleadas en Goldman Sachs hace más de una década revelaron nuevas acusaciones de cómo fueron sometidas durante años a discriminación, acoso sexual y agresión por parte de sus gerentes masculinos en el gigante de Wall Street.

Alegaciones explosivas en documentos judiciales recientemente no redactados, publicados el jueves por abogados que representan a unas 1,400 demandantes que han presentado una demanda colectiva por discriminación sexual, detallan el comportamiento lascivo y criminal de los banqueros senior de la firma.

El jueves, un juez fijó la fecha del juicio para el 5 de junio de 2023 en el Distrito Sur de los EE.UU. de Nueva York por el litigio de un año.

Los documentos enumeran al menos 75 casos denunciados de conducta sexual inapropiada por parte de gerentes masculinos, así como siete denuncias penales que alegan delitos graves que incluyen violación, intento de violación y agresión sexual.

La empresa también fue acusada de mantener a los gerentes con advertencias, a pesar de las repetidas quejas de las subordinadas.

“Por ejemplo, un gerente llevó a su empleada a una oficina abandonada y le propuso sexo”, alegan los documentos judiciales. Luego, el gerente masculino “la llamó por separado y le dijo que se estaba masturbando con el sonido de su voz”.

“Él también insistió en que ella viniera a su apartamento, donde le mostró fotos que había tomado de otras empleadas de Goldman en lencería”, decía la denuncia.

Los abogados publicaron quejas internas que se presentaron a los funcionarios de Goldman entre los años 2000 y 2011 que describen cómo un gerente le dijo a una subordinada que “con esa naturaleza luchadora, serías buena en la cama”.

Otro gerente de Goldman le dijo a una subordinada que la amaba y en repetidas ocasiones hizo comentarios e insinuaciones sexualmente sugerentes durante sus viajes de negocios, afirma la demanda.

Según los documentos judiciales, se citó a la mujer diciendo: “Estaba hablando con este tipo que acaba de ser ascendido a vicepresidente… Le conté cómo me incomodaba que los tipos me tocaran, y él me apoyó mucho y me dio consejos sobre qué hacer, y lo siguiente que sé es que ¡su mano también está en mi trasero!”

Un portavoz de Goldman Sachs le dijo al diario New York Post: “La presentación de las quejas por parte de las demandantes no refleja la realidad en Goldman Sachs. Muchos tienen dos décadas y se han presentado de manera selectiva, inexacta y están incompletos”.

El portavoz agregó: “La discriminación, el acoso y el maltrato en cualquier forma son inaceptables en Goldman Sachs, y cuando se identifican, se toman medidas rápidas, incluido el despido”.

“Por respeto a las personas involucradas, no vamos a comentar las denuncias individuales”.

Los documentos judiciales continúan enumerando otros casos de contacto no deseado. Se dice que un empleado mostró a sus compañeros de trabajo un video sexual que hizo con una mujer no identificada y luego “perpetuó el rumor de que la mujer era una compañera de trabajo”.

Una empleada alegó que un empleado la drogó y la violó después de un partido de béisbol de la empresa.

La demanda también alega que un gerente acosó, manoseó y le propuso sexo a una subordinada durante un retiro de orientación.

Después de que ella rechazó sus avances, él la siguió a su habitación, trató de acostarse con ella y no la dejó sola hasta que pudo cerrar la puerta, según la demanda.

Los documentos judiciales también alegan que Goldman está “consciente de estos problemas” y que “tolera a los gerentes que se involucran en estereotipos de género, acoso sexual y/o favoritismo de género”.

Una empleada alega que es “ampliamente conocido” que un “director gerente participante” era “inapropiado con las mujeres jóvenes” y que “otras mujeres tienen experiencias inapropiadas con él”, y que ella está “aterrorizada de estar sola con él”.

Los documentos continúan enumerando otros presuntos incidentes, incluido uno en el que la compañía ofreció solo una “advertencia verbal” a un gerente que, según se dice, manoseó a su asistente.

Otro hombre asociado recibió una “advertencia escrita enérgica” después de que difundió el rumor de un video sexual.

“De hecho, los perpetradores de acoso sexual han sido ascendidos o se les ha permitido permanecer en puestos gerenciales superiores”, según los abogados que representan a los demandantes.

Uno de las tres demandantes nombradas que presentaron la acción legal contra Goldman, Cristina Chen-Oster, hizo públicas sus acusaciones por primera vez en 2005.

La graduada del MIT que ascendió para convertirse en vicepresidenta de Goldman alegó que un compañero de trabajo la inmovilizó contra la pared y le metió la mano por la blusa mientras intentaba forzarla.

Los documentos judiciales alegan que incluso después de que ella informara del incidente a la empresa, su agresor fue ascendido a director general.

Las otras demandantes nombradas en el caso son Allison Gamba y Shanna Orlich.

Gamba alega que fue ignorada para un ascenso, a pesar de generar un récord del departamento de $9.5 millones de dólares como comerciante de Goldman en la Bolsa de Valores de Nueva York, mientras que los colegas masculinos menos calificados fueron elevados en rango y salario.

Cuando llamó a su jefe y le preguntó si la había nominado para el puesto de directora general, él le dijo: “Hubiera sido el hazmerreír si te hubiera nominado”.

“Sabía que ya no me iban a ascender”, dijo Gamba a Vox en 2019.

“Mi cabeza estaba contra el techo de cristal”.

Orlich trabajó en Goldman como asociada que negoció créditos en dificultades. Ella alegó que su gerente contrató prostitutas “que vestían faldas negras cortas, blusas sin tirantes y gorros de Papá Noel” para una fiesta navideña.

El mes pasado, una ex banquera de Goldman, Jamie Fiore Higgins, publicó unas memorias en las que alegaba que la sede del banco de inversión en Manhattan estaba tan plagada de misoginia que un colega mantuvo una hoja de cálculo clasificando a las mujeres reclutas según sus atributos físicos.

Higgins, de 46 años, del condado de Somerset, Nueva Jersey, escribe que un colega le dijo que la ascendieron “por su vagina”.

Leer más

* Asistentes a Disney World esconden niños grandes en carriolas para no pagar boleto

* Video dramático muestra cómo tren de carga choca contra una patrulla, mientras una mujer latina estaba esposada en el asiento trasero

* Video capta helicóptero que se desploma y estalla en llamas después de chocar con un cable de electricidad