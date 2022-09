Black’s Barbecue usó más de $230,000 dólares en propinas para darlos a sus gerentes

Una investigación laboral encontró que una famosa cadena de restaurantes de BBQ, con sede en Texas, desvió las propinas de sus trabajadores y las repartió, ilegalmente, entre sus gerentes.

Una auditoría al restaurante Black’s Barbecue reveló que al menos 270 empleados fueron afectados a través de violaciones a una legislación que impide que las propinas de los trabajadores y meseros se distribuyan entre los miembros gerenciales.

Según los resultados de la investigación, Black’s Barbecue afectó a los empleados con un monto de $230,353 dólares que los empleados ganaron como propinas, detalló el Departamento del Trabajo.

De acuerdo con la auditoría, el mal uso de las propinas ocurrió en cuatro restaurantes de Black’s Barbecue, ubicados en Austin, New Braunfels, Lockhart y San Marcos, todas en Texas.

La investigación fue hecha por la División de Horarios y Salarios del Departamento de Trabajo, a través de una auditoría de 2019, aunque los resultados fueron dados a conocer durante esta semana.

La indagatoria fue producto de un cambio en la legislación laboral federal, que impide que las propinas que los trabajadores ganen durante sus horarios se compartan con los miembros de la gerencia.

Black’s Barbecue desconocía el desvío

Luego de que las autoridades federales hicieran públicos los resultados de la investigación, el propietario del restaurante, Kent Black, nieto del dueño original de Black’s Barbecue, aseguró que la compañía no tenía conocimiento de lo que estaba pasando.

Explicó que la empresa subcontrató la gestión de la nómina de los empleados y aseguró, en una declaración para el medio local Statesman, que desconocía la reforma que impide que el personal gerencial tenga beneficios de las propinas.

“Somos expertos en parrilladas, no somos expertos en nóminas (…) No estábamos siguiendo de cerca eso, y aparentemente nuestra compañía de nómina no se dio cuenta de eso“, abundó Black.

Black aseguró que tras conocer los resultados de la auditoría, la empresa devolvió el dinero de las propinas ilegalmente compartidas.

Los cambios en la legislación a la Ley de Normas Laborales Justas, que hace ilegal que los gerentes sean beneficiados de las propinas de los empleados, entraron en vigor en 2020, antes de la vigencia prevista programada en abril de 2021.

“Los empleadores de la industria de servicios de alimentos deben saber que las propinas son propiedad de los empleados que las ganan, simple y llanamente”, aseguró Nicole Sellers, directora de Distrito de la División de Horarios y Salarios en Austin, en una entrevista para USA Today.

