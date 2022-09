Horóscopo chino de hoy 24 de septiembre: las predicciones para cada signo

El dragón de metal es el encargado de regir este sábado 24 de septiembre, y su energía se puede tornar peligrosa, ocasionando que los planes se trastoquen y todo salga de la manera menos esperada.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Otra cosa que debes tener en cuenta cuando buscas tu animal regente del zodiaco chino es que el año astrológico no inicia el 1 de enero sino el 4 de febrero, por esta razón, si naciste entre esas dos fechas se considera que lo hiciste en el año anterior. Por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 29 de enero de 2012, estará regido por el conejo y no por el dragón, pues para ese día aún no iniciaba el nuevo año solar chino.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Este será un día más para ayudar que para pedir apoyo. Varias personas se acercarán a los regidos por la rata anhelando encontrar algún consejo o incluso ayuda de carácter material. De la compasión y bondad con que actúe la rata dependerá que en los días venideros ella pueda también recibir la ayuda que necesite.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Adquirir nuevos conocimientos debería ser la prioridad de los bueyes este día. El dragón les sugiere que retomen o se apunten a algún curso corto que les permita ampliar su portafolio de servicios y capacidades. Finalizando el año llegarán importantes oportunidades, pero solo podrán aceptarlas si están lo suficientemente preparados.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

A los nacidos en los años del tigre se les podrían presentar algunas discusiones sentimentales o de pareja. La estrella de los conflictos los acompaña y esto los hace actuar de forma más agresiva. Traten de controlarse pues podrían herir los sentimientos de personas cercanas y la relación no volverá a ser la misma.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Las saltarinas liebres deberán cuidar más su integridad física este día. La posibilidad de sufrir alguna lesión al practicar algún deporte o incluso, caminar, está incrementada por la energía de hoy. Sus articulaciones son las que más perjudicadas se pueden ver, así que sean cuidadosos y eviten cualquier distracción durante sus actividades del día.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día podrá arriesgarse y llevar a cabo actividades o presentar propuestas que, por temor, no se atrevía a hacer. Su propia energía les ayudará a dar ese paso que tanto han dudado. Propuestas de matrimonio, solicitudes a los superiores, inversiones… hoy, la valentía de los regidos por el dragón, será premiada.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Los errores que han cometido las serpientes, ocasionados por su soberbia, podrían pasarles factura este día. Esto podría verse más en el área sentimental, ya que su pareja les ha soportado y perdonado mucho, pero también está cansada de vivir el mismo círculo vicioso. Por esto, el dragón les sugiere que analicen su situación actual y corrijan lo que sea necesario, antes de que las consecuencias sean peores.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Después de unos días tan ajetreados, es recomendable que el caballo aproveche el día para descansar y reponer su energía. Reúnanse con amigos y familiares y pídanles consejo, con el apoyo de las personas cercanas podrán encontrar la solución a los problemas que vienen cargando desde hace días.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Los asuntos laborales y financieros siguen estando favorecidos para los regidos por la cabra. Aprovechen la energía que les trae el dragón para efectuar inversiones en finca raíz o por lo menos empezar a dar los primeros pasos encaminados a la compra de un inmueble. También es recomendable que separen un espacio durante el día para llamar a sus padres.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Algunas personas envidiosas querrán perjudicar al mono y amargarle el día. Desde hace unas semanas varias personas influyentes se han interesado en las habilidades del mono y quieren “llevarlo a sus filas”. Esto no le ha caído bien a unos cuantos que se sienten opacados por el brillo natural de los regidos por el mono. Debido a esto, el dragón le sugiere que no se dejen involucrar en su juego y sigan haciendo todo lo han hecho hasta ahora.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La sabiduría e inteligencia del gallo brillarán con más fuerza este día, ayudándole a resolver los obstáculos que se les presenten. La energía del día les cambiará los planes, pero los regidos por este animal le saldrán al paso y lograrán conjurar todo con facilidad. Al final del día podrían recibir una llamada o un mensaje muy interesante.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Con el dragón en su contra, el perro deberá extremar las medidas de precaución y cuidado durante todo el día. Sean cuidadosos a la hora de conducir o manipular elementos que les puedan ocasionar alguna lesión. No es para que se alarmen y se predispongan, sino al contrario, para que sean conscientes y presentes a la hora de llevar a cabo estas actividades. Prefieran salir unos minutos antes, ya que podrían tener algunos retrasos debido al tráfico.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El romance regresa a la vida de los regidos por el cerdo. La estrella de las relaciones los acompañará y les permitirá conocer personas muy interesantes. Sin embargo, esta energía no distingue si están solteros o no, así que quienes ya tienen un compromiso serio es mejor que sean cuidadosos, pues podrían terminar involucrados en un triángulo amoroso.