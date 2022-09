Cazzu mostró el cazón entre cadenas pero todos preguntan: “¿Qué se hizo en el rostro?”

La cantante argentina Cazzu, quien también es novia del cantante de regional mexicano, Christian Nodal, se presentó en el Festival Chaco Joven en Ciudad Resistencia en su mismo país. La convocatoria fue impresionante y ella estuvo explosiva mostrándolo todo hasta el calzón. Sin embargo, sus fans no dejaron pasar por alto un detalle. Su rostro lucía diferente y terminaron preguntando qué se hizo en el mismo. Varios afirmaron que unos “arreglitos” pueden haber estado a la orden del día de la cantante y reina del trap.

No hay quien se escape de las críticas de sus fans y mucho menos de los haters, más aún si la noticia trasciende en las redes sociales sobre todo del Instagram. Cazzu, nuevo amor de Christian Nodal y cantante del género urbano, que ha crecido a pasos agigantados en los últimos meses dio el todo por el todo en el Festival Chaco Joven de Argentina. La sureña salió con un corsé de cuero, una falda tan corta que mostraba el calzón y por supuesto sus nueva joyas en los dientes. Su peinado, el de siempre y preferido: dos chonguitos altos. Pero en las redes sociales se dieron cuenta de otra cosa. Su rostro, según los fans, no luce igual y hasta aseguraron que se pasó por la esteticista a hacerse unos retoques. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

La verdad lo que parece tener distinto son las cejas pero no es la única, ni la primera que se haría esto. Pintar las cejas y lucirlas distintas siempre ha sido un símbolo de feminismo. Cazzu no está ausente de todo esto y, aunque está muy enamorada de Christian Nodal, cree en la independencia femenina. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

La cantante estrenó hace hace poco joyas en los dientes. Dos brillantes en sus dientes. Mismos que Nodal amó, pues ahí mismo le dedicó una tierno y romántico mensaje en la que dejaba entrever que ya vivían juntos. Recordemos que el ex de Belinda se compró una casa en las ciudad de Los Ángeles, donde también montó una tienda de tatuajes. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🌵🇲🇽🎤 (@_.nodal._)

Por lo pronto y mientras unos se desviven por la belleza de Cazzu y otros la critican, les dejamos su último videoclip junto a De La Ghetto y Randy llamado Peli-Culeo, de su disco Nena Trampa.

Sigue leyendo:

Christian Nodal queda expuesto por dedicar la misma canción a otra novia, antes de Belinda y Cazzu

Cazzu muestra su hilo dental desde la nieve en Bariloche y Christian Nodal reacciona

Cazzu le perrea a Christian Nodal y deja ver su tanga en el concierto de Wisin y Yandel

Cazzu habla de Anuel AA: “Si hay plata y hay talento, ponéle dos puntos”

Christian Nodal y Cazzu son captados en Barcelona, ciudad donde vive Belinda