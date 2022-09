Dua Lipa se toma una sexy selfie usando un minúsculo sostén, durante una prueba de vestuario

Dua Lipa tuvo un éxito rotundo con los dos conciertos que ofreció en México, y no podía dejar de hacer uso de su cuenta de Instagram para compartir una colección de fotos y videos con los mejores momentos de sus shows y sus visitas a ciertos lugares. Destacó una selfie (que lleva hasta el momento más de dos millones de likes) en la que ella aparece durante una prueba de vestuario, usando un minúsculo sostén que resaltó su escultural figura.

Luego de que muchos medios expusieran el momento en el que la bella cantante británica pateaba un muñeco del Doctor Simi que le lanzaron al escenario durante su concierto en Ciudad de México ella publicó un clip en el que, a manera de reconciliación, recogió del piso uno de esos peluches en su show de Monterrey, finalmente dejando a todos contentos.

Luego de esa serie de conciertos Dua Lipa se tomará un mes de descanso, para retomar su gira mundial Future nostalgia en su última fase, que iniciará a partir del 2 de noviembre en Nueva Zelanda. Mientras tanto, aprovechó para compartir en Instagram muchas imágenes que la muestran junto a uno de sus grandes amigos, el estilista Lorenzo Posocco, responsable de muchos de los looks de la cantante. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

También te puede interesar:

-En el piso, Dua Lipa se luce usando un minivestido de color café y medias negras

-¿A qué se dedicaba Dua Lipa antes de ser famosa?