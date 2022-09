Karol G muestra la retaguardia por agujeros de pantalón y posa con Mia Khalifa en Miami

La Bichota Karol G sigue en medio de su gira Strip Love Tour. Ahí ha estrenado atuendos muy sexys como un pantalón agujeros que dejó a la vista parte de su retaguardia y con el que perreó batiendo la colita al ritmol de su reggaetón. Esto sin mencionar que por fin conoció a la protagonista de su videoclip “MAMIII” la ex actriz porno Mia Khalifa durante su parada en Miami.

Un pantalón color crema y un top del mismo color pero lleno de huecos por todos lados fueron el toque sensual que puso Karol G durante su concierto en la ciudad de Miami, Florida. Amén de un bodysuit con correas que también usó y una coreografía que poco dista de un bar lleno de streapers pero con un talento supremo. La Bichota llegó en El Makinón, su Ferrari azul y puso a llorar hasta su gran fan, Mia Khalifa. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial) Deslizar a la derecha.

Ellas nos se habían conocido pero la relación que sostuvo al ex actriz porno con el también cantante de género urbano, Jhay Cortez la acercó a los hispano y al reggaetón. No sabemos por qué la misma terminó su relación. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Pero otra cosa que también la puso cerquita de La Bichota fue participar en el videoclip de “MAMIII” éxito que lanzó Karol G junto a Becky G y que ha dado la vuelta al mundo en números de reproducciones en las plataformas digitales.

Por fin este par de Karol G y Mia Khalifa se conocieron. La ex actriz porno no paró de llorar durante todo el concierto. Además se dejó ver horas antes con su peluca roja en mano. Ya lo había hecho también con la azul. Además mandó un mensaje en su cuenta de Instagram diciendo: “Bitch y no Chota”. Así mismo partió a disfrutar del $trip Love Tour en Miami. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa) Deslizar a la derecha.

Las sopresas De Karol G fueron muchas pues también tuvo de invitados a Argángel y al propio Nicky Jam. Ambos se desbocaron en mensajes de cariño y amor por La Bichota. Los mismos han sabido reconocer el talento de la colombiana y el éxito absoluto y millonario que está teniendo en cada una de ssu presentaciones. Sin duda la parada en Miami fue de las más significativas de este tour para La Bichota. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

