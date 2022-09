Rosalía impacta con peculiares botas en su cumpleaños 30 junto a Rauw Alejandro por Nueva York

La española Rosalía está de cumpleaños y no puede estar más feliz pues su amor, el cantante de género urbano Rauw Alejandro se lo celebró a lo grande en Nueva York. La Motomami llegó en un auto deportivo y desde que bajó del mismo causó impacto por sus peculiares botas que eran gigantes y largas y un vestido cuyas tiras eran transparentes. Sin duda, la intérprete de Saoko puso a todos a hablar en el marco de sus 30 años.

Después de su presentación en el Central Park de Nueva York donde cantó en el marco del Global Citizen Festival, Rosalía se fue con su equipo a celebrar su 30 cumpleaños. En su presentación usó un vestido muy particular típico de los que usaban en La Belle Epoqué de Francia en los años ’30 con corsé metálico y todo. Después se fue con su hermana Pili y su novio Rauw Alejandro entre varios amigos más a un restaurante de La Gran Manzana y dejó a todos en un tacón al lucir unas botas de jean gigantescas que hacían imposible quitarles el ojo de encima. View this post on Instagram A post shared by la rosalía (@queen.rosaliavt) View this post on Instagram A post shared by ROSALÍA (@rosaliacrave)

Horas antes todo el público que la fue a ver actuar en la Global Citizen en el Central Park de Nueva York le cantó el cumpleaños y en camerino se dejó ver con un pastel en forma de corazón que decía “Libra Soy”, signo zodiacal de la española. View this post on Instagram A post shared by ROSALÍA (@rosaliacrave) Girar a la derecha.

Rauw Alejandro también la felicitó y desmintió así los rumores de separación de la cantante española. Hizo público un beso y le escribió: “Feliz cumple amor de mi vida”. Esta es sin duda una de las parejas preferidas del género urbano. Ella se camuflajea cuando es él el que está en tarima y el puertorriqueño hace lo mismo cuando es Rosalía a la que lo toca brillar. Además el intérprete de “Te Felicito” junto a Shakira ha dejado claro que la admira en materia musical como a nadie nunca antes. View this post on Instagram A post shared by FANS BADBUNNY NATTINATASHA KAROLG RAUW ROSALÍA (@badbunny_karolg_nattinat_rauw)

Pero Rauw no es el único enamorado de Rosalía, durante su concierto en Toronto, Canadá la española recibió un anillo de compromiso de uno de sus fans quien prácticamente le estaba pidiendo que se casara con él. La intérprete de “Con Altura” no pudo ocultar su emoción y lo mostró en pleno escenario así como su inmensa sonrisa. View this post on Instagram A post shared by ROSALÍA (@rosaliacrave)

Por su puesto su respuesta fue: “Necesito preguntarte qué estás preguntando. Ok te diré esto. Te amo mucho pero no estoy lista” al tiempo que se dejaba ver su emoción con el atrevimiento de su fan. No hay duda que este Motomami World Tour ha estado lleno de increíbles sorpresas para Rosalía y ella lo agradece. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

