Rosalía luce su escultural figura, usando un bikini mojado y con transparencias

Rosalía ha dado una sorpresa a sus fans, al compartir en Instagram una fotografía en la que aparece usando un bikini mojado, de color negro y con transparencias que resaltó su tonificada figura. En la imagen no se ve su rostro, pero sí dos de sus famosos tatuajes.

La cantante española volvió a acaparar las miradas, ahora durante su presentación en el Global Citizen Festival. Para la ocasión ella optó por un sexy vestido largo color champagne con aberturas a los lados que dejaban ver su body del mismo tono. Y en cuanto a su repertorio, destacaron los hits “Candy”, “Delirio de grandeza” y “La fama”.

Rosalía continúa con su gira mundial Motomami, ahora con fechas en Estados Unidos. Hace algunos días se presentó en el Radio City Music Hall y al término del concierto se fotografió con varias amigas famosas, como Bella Hadid, a quien calificó como “la más bella”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

También te puede interesar:

-Rosalía agita su retaguardia haciendo un sensual twerking durante su concierto en Nueva York

-Rosalía se convierte en la imagen de la fragancia “La vie est belle” de Lancome