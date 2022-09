Yanet García, “la chica del clima mexicana” expone su torneada retaguardia saliendo de la piscina con microbikini

Las reveladoras imágenes que constantemente comparte Yanet García dentro de las redes sociales parecen no tener fin para fortuna de sus fieles admiradores, a quienes deleitó este fin de semana con un video en el que se dejó ver saliendo de la piscina completamente mojada y con microbikini que elevó la temperatura.

La espectacular modelo conocida como “la chica del clima mexicana” está dando de qué hablar nuevamente gracias a las candentes fotografías y videos que disfruta exponer ante cerca de 15 millones de seguidores de Instagram, perfil social en la que se muestra al natural y con seductoras prendas que dejan en evidencia la perfección sus curvas.

En uno de sus más recientes posteos, la estrella de la película “Bellezonismo” logró incendiar su galería fotográfica con una breve grabación en cámara lenta con la que mostró lo deslumbrante que luce su torneada retaguardia mientras sale de la piscina completamente empapada y mientras utiliza uno de sus bikinis de tanga más pequeñitos.

Como ya es costumbre, la microprenda en tono rosado y estampado de mariposas permitió ver cada detalle de la ejercitada silueta de la mexicana, quien saltó a la fama promoviendo su estilo de vida saludable y posteriormente como una health coach certificada que se ganó más que el corazón de sus fanáticos.

La breve, pero escandalosa grabación, fue considerada una de las más aplaudidas por sus admiradores quienes en unas cuantas horas la calificaron con más de 150 mil “me gusta”, así como cientos de mensajes.

En repetidas ocasiones ha compartido imágenes en las que se luce con diminutas prendas de encaje que lucen muy poco a la imaginación, y unas más en las que únicamente presume su deslumbrante belleza como la que expuso horas antes. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sin embargo, días antes cautivó a miles con otro par de fotografías en las que paseó ante la lente con el mismo bañador diminuto, en el que un ligero bikini de hilos robó protagonismo desde la piscina, confirmando así por qué la originaria de Monterrey, Nuevo León, es favorita dentro de las redes sociales y una de las modelos de OnlyFans más exitosas del momento. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

