5 alimentos que influyen negativamente en tu vida sexual

Existen ciertos alimentos que pueden influir directamente en la calidad de tu vida sexual tanto positiva como negativamente debido a su efecto en su salud en general.

Por ejemplo, los peores alimentos que afectan tu corazón, tu presión arterial y tu riesgo de diabetes son generalmente los alimentos que afectan tu vida sexual.

“La disfunción sexual suele ser un problema complejo, común con la edad, que rara vez es puramente físico o psicológico, pero tu dieta puede jugar un papel tan importante como el desencadenante de una enfermedad crónica”, dice la endocrinóloga Florence Comite, MD, directora ejecutiva del Comite Center for Precision Medicine & Health y autora del libro Keep It Up.

Según explica para EatThis, NotThat, en muchos casos luchar con la excitación en las mujeres y la disfunción eréctil en los hombres no solo puede ser frustrante en el dormitorio, sino que también puede servir como una señal de advertencia temprana del desarrollo de enfermedades crónicas.

Estas son las recomendaciones de los especialistas:

Alimentos procesados ​​y azúcares

“Una dieta alta en azúcar no es tan dulce para su vida sexual”, dice Deborah Matthew, MD , CEO de Signature Wellness, quien se hace llamar la Doctora de las Hormonas Felices de Estados Unidos.

“El alto consumo de azúcar aumenta las posibilidades de diabetes, lo que conduce a la disfunción eréctil y la testosterona suprimida“, dice Matthew. La incapacidad para lograr una erección o mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales es común en los hombres con diabetes tipo 2. Según Mayo Clinic.

Alitas de pollo (y otros alimentos fritos)

Los alimentos fritos como las alitas de pollo y los jalapeños rellenos de queso son deliciosos, pero tienen un alto contenido de grasas saturadas y ácidos grasos trans, que se han relacionado con la enfermedad de las arterias coronarias, la diabetes y la presión arterial alta, según un gran estudio de trabajadores de la salud publicado en The Diario americano de nutrición clínica.

Cerveza y cocteles

Si bien algunos tragos pueden desencadenar un deseo sexual, los estudios muestran que el exceso de alcohol disminuye la excitación sexual y puede dificultar el logro de un orgasmo.

Un estudio de 2018 en Archives of Sexual Behavior encontró que las mujeres reportaron menos lubricación vaginal después de beber alcohol.

Palomitas de maíz para microondas

“La capa aceitosa en el interior de las bolsas de palomitas de maíz para microondas está hecha de compuestos perfluorados (PFC), que son sustancias químicas que alteran las hormonas y pueden reducir los niveles de testosterona”, dice Matthew.

Una investigación publicada en 2019 en Environmental Health Perspectives que analizó muestras de sangre y hábitos alimenticios de un gran grupo de personas encontró que aquellos que comieron palomitas de maíz para microondas diariamente durante un año, tenían niveles de sustancias polifluoroalquiladas (PFAS), que eran un 63 % más altas que el promedio. Estos productos químicos hechos por el hombre se conocían anteriormente como PFC.

Carne roja grasa

Comer demasiadas grasas saturadas de carnes rojas y fuentes lácteas puede hacer que su cuerpo produzca más lipoproteínas de baja densidad (colesterol LDL), lo que puede aumentar tu riesgo de enfermedad cardíaca.

“Una de las causas más comunes de la disfunción eréctil es la arteriosclerosis (estrechamiento de los vasos sanguíneos)”, dice el Dr. Comite. “Lo que le puede pasar a los vasos que irrigan el corazón ciertamente les puede pasar a los que irrigan los genitales”.

Fiambres

Las carnes frías son particularmente dañinas para el buen sexo debido al sodio que conserva la carne. “Las carnes frías procesadas tienen un alto contenido de sal y pueden contribuir a la presión arterial alta”, dice el Dr. Matthew.

