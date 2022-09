Aleida Núñez pasea por Los Ángeles con ajustado conjunto de short y top rosados

Aleida Núñez está disfrutando unos días de descanso en Los Ángeles, California, por lo que no dudó en compartir algunas fotografías de su visita a Universal Studios Hollywood, en donde se lució con un diminuto atuendo rosado que resaltó su curvilínea silueta.

La actriz y cantante mexicana se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional, entre presentaciones con su show musical y la reciente participación en la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corazón Guerrero’, además de una serie de proyectos que revelará en los próximos días.

Es por eso que antes de continuar con sus compromisos de trabajo la también modelo decidió tomarse unos días para relajarse en Los Ángeles, California, pero en esta ocasión no viajó sola, ya que su merecido descanso sucedió en compañía de su pequeño hijo, con quien visitó el famoso parque de diversiones ubicado en Hollywood.

Aunque se trató de una salida familiar, esto no impidió que la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, presumiera cuerpazo mientras se divierte, pues en esta ocasión se dejó ver en una serie de fotografías posando con un sexy conjunto de short y top que resaltaron su espectacular silueta, detalle que no dejaron pasar sus millones de seguidores. Y es que según lo reveló en la misma publicación realizada a través de su perfil oficial de Instagram, el diminuto atuendo obedece a las altas temperaturas del lugar.

“Disfrutando con mi amor infinito. Los Angeles, Ca. 35 grados”, escribió la famosa al pie de la publicación que registró miles de reacciones en forma de corazón.

Mientras que, en una segunda recopilación de imágenes, Aleida Núñez confesó cuánto disfruta las atracciones de terror, por lo que expresó: “Ya está cerca Halloween“, además de confirmar que se encuentra en Universal Studios Hollywood, donde por supuesto continuó luciéndose con el diminuto conjunto rosado. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Para el deleite de sus fieles admiradores, esto no es lo único que ha compartido en los últimos días, pues durante un viaje realizado días atrás, se dejó ver paseando al interior de un lujoso yate en Miami, Florida. Pero en aquella ocasión expuso su silueta con un body blanco. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Además de la postal en la que derrochó belleza y sensualidad mientras coloca de perfil a la cámara con un diminuto bikini de tanguita de hilos color rosa, prendas con las que presumió sus despampanantes curvas desde la embarcación de lujo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

