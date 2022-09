Chiquis Rivera usa top y falda de red ¡sin ropa interior!

Chiquis Rivera ha vuelto a dejar a todos en un tacón al usar un top bien cortito y una falda de red sin nada abajo. Es decir, no llevaba puesta ropa interior y el motivo es nada más y nada menos que el lanzamiento de su nueva paleta de sombras llamada Paraíso y un labial dúo al que le colocó por nombre de Influencer. Todo esto para su línea de maquillaje BE Flawless Cosmetics.

Sin miedo al qué dirán y presumiendo la espectacular figura que se gasta de un tiempo para acá, Chiquis Rivera acaparó las miradas del Instagram al dejar ver toda su piel al desnudo con un conjunto de falda y top de malla o red color marrón sin ropa interior debajo. Ya sabemos que la Abeja Reina siempre que puede regala a sus fans una pequeña muestra de sensualidad y ellos lo agradecen. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

Hace pocos días, Chiquis Rivera presentó un sentido homenaje a su mamá La Diva de La Banda, Jenni Rivera en el especial de Univisionarios de Univision. Ahí llegó con un vestido amarrado al cuello y un escote de pierna hasta arriba. Claramente su diferencia de figura con un traje entallado es aún más notable. La cantante de regional mexicano puso a todo los presentes y a los televidentes también a hablar con su talento y belleza. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Mismo que la llevó a estar nominada nuevamente al Latin Grammy 2022. El día que se anunciaron las nominaciones, Chiquis Rivera no paró de toda llorar la mañana como ella misma contó. Recordemos que la Abeja Reina ya ganó uno en el pasado y este año repite hazaña en la categoría Mejor Álbum Música Banda. Comparte mención y compite con Banda Los Recoditos, Banda Los Sebastianes y Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Este año su disco Abeja Reina es el que la ha llevado directo a esta nominación amén de su arduo trabajo. Las distintas presentaciones sin descanso y sus campañas en las redes sociales han hecho que Chiquis Rivera sea un referente del regional mexicano. Son muchos los shows de televisión que desean tenerla sobre todo si se tratan de especiales. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Pero sus hermanos no se quedan atrás. Los otros cuatro hijos de Jenni Rivera han trabajado muy duro también. Inclusive el menor, Jhonny Lopez, anda como siempre muy pegadito a Chiquis Rivera y al novio de la misma, el productor audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez. Está aprendiendo mucho junto con el equipo de trabajo de Chiquis. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Jacqie Rivera está entregada a la empresa de Jenni Rivera desde que se nombró como nueva albacea a la salida de su tía, Rosie Rivera. Ha logrado importantes menciones de La Diva de La Banda amén del trabajo que estrenarán pronto con la nueva música de la misma. Esto sin mencionar que ella, junto a Mike y Jenicka y por supuesto Jhonny han representado a su mamá en diversos homenajes. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

Próximamente sucederá los mismo en los Billboard a la Música Latina en Miami, donde en teoría habrá una sorpresa y donde seguramente Chiquis Rivera llegue acaparando miradas. Pero ojo que sus hermanas Jacqie y Jenicka no se quedan atrás y andan arrasando en sensualidad en las redes sociales también. Sin duda una familia que ha logrado sobreponerse a los traspiés de la vida. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

