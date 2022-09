Eiza González se deja ver luciendo su figura en ceñidísimos jeans y botas altas

Los fans de Eiza González han quedado gratamente sorprendidos con dos publicaciones de Instagram en las que una vez más la actriz luce su cuerpo de modelo. Se trata de una selfie y un video que la muestran antes y durante la fiesta de cumpleaños de su amiga Jen Woodward; para la ocasión Eiza optó por un atuendo compuesto por ceñidísimos jeans de color negro, botas altas y un ajustado top azul. Todo lo complementó con un sombrero de tipo cordobés.

La intérprete no olvida a sus viejos amigos, y hace algunos días se reunió con muchos de ellos para celebrar las fiestas patrias en México. Entre los asistentes destacaron los actores José María Torre y Alejandro Nones, con quienes se fotografió. View this post on Instagram A post shared by EizaGonzalez.HQ (@eizagonzalez.hq)

A través de sus historias de Instagram Eiza también compartió un video grabado por ella misma en el que aparece antes de salir, usando leggings deportivos de color verde y acompañada de su perro, a quien le dice: “Voy a hacer ejercicio. ¿Vamos? ¡Vamos!” Ella escribió directamente en su post “él no me dejará ir al gimnasio”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

