En bikini, Francisca de Despierta América disfruta su luna de miel desde un columpio gigante

La conductora preferida de los hispanos, Francisca de Despierta América, por fin anda disfrutando de su luna de miel después de haberse casado meses atrás con su amado esposo Francesco Zampogna. Con un bikini verde y balanceándose en un columpio gigante, la estrella de Univision se está tomando estos días para celebrar su unión bien cerquita del mar. Sí, el pequeño Gennaro se fue con ellos y para ella es el doble de felicidad.

A través de su cuenta de Instagram, Francisca de Despierta América aseguró: “Miren el paquetito que nos trajimos a la “Luna de miel” en las ultimas fotos. ¡El mejor!. Aquí les comparto un poco de nuestro día… Para mí sigue siendo luna de miel incluso con más miel”. Por supuesto la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 presumió su cuerpazo vistiendo sexys bikinis desde su luna de miel en Grecia. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca) Deslizar a la derecha. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Hace unos días Francisca preguntó a sus seguidores en Instagram si consideraban que llevarse a su hijo Gennaro a su luna de miel hacía que ya no fuese luna de miel. Las respuestas estuvieron divididas, pero ella decidió llevarse a su bebé de un año a su viaje romántico. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Hace unos meses Francisca se casó en República Dominicana y lo describió como un cuento de hadas. Su público y los televidentes de Despierta América se conmovieron con su historia de amor y con su momento. Recordemos que dijo que eso era un sueño inalcanzable para una niña con su condición: una joven de color y de origen humilde. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca) View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Sin embargo, la hermosa estrella de Univision no sólo se casó en una boda de ensueño si no que se convirtió una de las figuras latinoamericanas más importantes en la industria del entretenimiento latino en los Estados Unidos. Además de un ícono que ha sido nombrado Orgullo Dominicano en la ciudad que la recibió y que cambió su destino, Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

