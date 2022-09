Grupo Firme bate récord de Vicente Fernández en el Zócalo de México: 280 mil personas y 150 heridos

Grupo Firme, donde su vocalista es Eduin Caz, causaron tremendos estragos y rompieron un récord multitudinario desde el Zócalo de Ciudad de México. En el pasado el fallecido Vicente Fernández había logrado meter 200 mil personas. La agrupación de regional mexicano repitió la hazaña logrando un aforo de 280 mil asistentes que no pararon de cantar y bailar sus canciones.

Pero el concierto también trajo como consecuencia algunos estragos. Hasta el momento de cierre de esta nota habían 150 heridos. Algunos de los asistentes al concierto del Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México trataron no sólo de ingresar a través de las vallas que rompieron, sino que corrieron en estampida. Obviamente la policía tuvo que llevarse a muchas personas detenidas. No hay duda que la euforia que desató Eduin Caz y demás integrantes ha sido histórica. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial) View this post on Instagram A post shared by Elisa Beristain (@elisaberistain)

Grupo Firme tiene rato de gira y sabíamos ya que sus conciertos son bastante alegres y no son precisamente los límites los que están incluidos en ellos. Tal como son cada uno de sus integrantes les encanta la fiesta y la alegría sin mirar a los lados. Sin embargo, todo parece indicar que ni ellos mismos pensaron que lograrían este gran aforo de 280 mil personas. View this post on Instagram A post shared by Grupo Firme (@grupofirme)

Tampoco pensaron que tantas personas terminarían heridas. Aunque 150 probablemente sea un número pequeño comparado con la cantidad de personas que estaban en el lugar. Amén que no reportó ninguno de gravedad. En el pasado el único que había logrado una hazaña similar fue el propio Vicente Fernández que logró 200 mil personas. View this post on Instagram A post shared by Entre Famosos Oficial (@entrefamososoficial)

Por otro lado, Jhonny Caz integrante de Grupo Firme, estaba en una especie enfermería y le estaban cociendo parte de la barbilla, pues terminó con un accidente. Al parecer su hermano Eduin Caz fue el que se cayó de una silla pero irónicamente el que terminó con la cara rota fue éste. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Hace poco justamente, el vocalista de Grupo Firme Eduin Caz, dio a conocer su nuevo videoclip “Después de la 12 Remix” en compañía nada más y nada menos que de Ovi, uno de los mejores productores de género urbano y de Kimberly Loaiza. Esta última es una de las influencers más importantes de México. Esta sería la primera vez que Eduin Caz graba en género urbano y se deja ver vestido como todo un reggaetonero. Espera que todos lo apoyen.

Por su parte, Grupo Firme seguirá con una serie de presentaciones por lo que queda de México y algunas ciudad de los Estados Unidos para finalizar el año. Pero sin duda, la banda se consagra como una de las preferidas en los próximos Billboard a La música Latina a realizarse en la ciudad de Miami. Por supuesto también como uno de los preferidos en los próximos Latin Grammy 2022 que se llevarán a cabo 17 de noviembre en la ciudad de Las Vegas y que se verán a través de Univision. View this post on Instagram A post shared by Grupo Firme (@grupofirme)

