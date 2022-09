Horóscopo chino de hoy 26 de septiembre: las predicciones para cada signo

La semana inicia de la mano del caballo de agua, cuya energía es propicia para presentar solicitudes y también para compartir con quienes más necesiten nuestra ayuda, esto generará un buen karma para todos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta es que, de acuerdo a los principios de la astrología china, el año inicia el 4 de febrero. Por esta razón, quienes hayan nacido antes de ese día, tendrán como animal regente al del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 4 de enero de 1962, tu signo zodiacal es el buey.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Es posible que la semana no inicie de la mejor manera para los regidos por la rata. El caballo es su signo opositor y puede traerles algunos inconvenientes. Retrasos en sus desplazamientos podrían hacerlos llegar tarde a sus citas y esto no les convendrá. Procuren salir unos minutos antes y conduzcan con mucha precaución.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El regente del día le sugiere al buey que no tema pedir ayuda. A los búfalos se les han presentando algunos inconvenientes durante este mes y no saben aún como resolverlos. Así que hoy, no teman tocar puertas y solicitar apoyo, pues lo van a encontrar con facilidad. Otro consejo que les da el caballo es que actúen con agradecimiento y devuelvan los favores que reciban hoy.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Quienes nacieron en los años del tigre deberían empezar la semana adquiriendo un nuevo conocimiento. Inicien alguna capacitación que les permita mejorar su currículo. Sus superiores necesitarán de su ayuda este día, de la actitud con que asuman esta solicitud y, sobre todo, de la discreción con que lo hagan, dependerán futuros ascensos y traslados.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La estrella del romance de nuevo acompañará a los regidos por el conejo durante el día. Quienes están en busca de pareja podrán aprovechar el día para salir y visitar sitios públicos, pues allí conocerán una persona con quien podrían entablar una nueva relación. Aquellos conejos que ya tienen pareja estable pueden hacer alguna propuesta encaminada a reafirmar la relación, como por ejemplo, iniciar una convivencia.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es importante que quienes nacieron en los años del dragón sean precavidos con su dinero. Hoy podrían dejarse llevar por la ambición y caer en alguna estafa relacionada con grandes y fáciles ganancias. El caballo les sugiere que eviten entregar su dinero y prefieran mejor incrementar algún ahorro que ya tengan, o por qué no, iniciar uno nuevo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Los regidos por la serpiente iniciarán la semana recibiendo una muy buena noticia. Hace algunos días presentaron una propuesta o solicitud y hoy, recibirán una respuesta favorable. Sin embargo, es muy importante que no les cuenten a las otras personas sobre sus logros, pues la envidia puede hacerles mucho daño y llevar al traste sus planes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día se encuentra favorecido con su propia energía. Esta “ventaja” se verá reflejada en que las solicitudes y peticiones que presenten hoy ante superiores se resuelvan a su favor y de manera más rápida. Así que, si están pensando en solicitar préstamos bancarios, visas, licencias o mejoras laborales, aprovechen para hacerlo, especialmente en las horas de la tarde.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Es importante que quienes nacieron en los años de la cabra estén pendientes de la salud de sus mayores. Especialmente de su padre o miembros masculinos de su familia. Algunas molestias se podrían complicar en lo que resta del año, así que es mejor que los insten a ir al doctor lo antes posible, para evitar que la enfermedad avance.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La estrella de los gastos visitará a los regidos por el mono este día. De nuevo se les podría ir el dinero entre sus manos si no controlan su ímpetu a la hora de gastar. Su presupuesto apenas se está equilibrando después de los descalabros de los dos meses anteriores, así que es mejor que eviten compras innecesarias. Por el contrario, prefieran adquirir herramientas, capacitaciones o elementos que les ayuden en su trabajo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día es adecuado para que los gallos tomen, por fin, decisiones. No pueden continuar aplazando sus elecciones, ya que con esto solo están logrando alejar personas y oportunidades. Decir “no” también es una respuesta, y si están pensando que esto es lo mejor para ustedes, entonces no esperen más. Ustedes son impacientes y no les gustaría que otras personas los hicieran esperar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El amor será la constante durante el día. Los perros lograrán solucionar los inconvenientes que tuvo hace unos días con su pareja y recuperarán la armonía, haciendo incluso más fuerte la relación. Si el perro y su pareja están pensando en hacer crecer la familia, este día será el más adecuado para empezar con los preparativos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo se dejarán llevar hoy por la pasión y los excesos. Huelga decir que permitir que los instintos, de cualquier clase, decidan por ustedes, solo les traerá problemas y dolores de cabeza. Modérense con la comida, la bebida y el sexo, pues cargarán con las consecuencias por el resto de sus vidas.